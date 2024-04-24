Fenerbahçe'de krizi getiren detay! Dzeko ve İsmail Kartal...
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Sivasspor beraberliği sonrası camiada büyük bir üzüntü yaşanıyor. Şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, oyuncu tercihleri nedeniyle eleştiriliyor. Olympiakos'a elenen ve zirvenin 4 puan gerisine düşen Kanarya'yı krize götüren detay ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
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Milliyet'in haberine göre; Sarı-lacivertlilerde Boşnak oyuncu, sahada kaldığı maçlarda anahtar oyuncu görevini yaparken, maç bitmeden sahadan çıktığı karşılaşmalarda ise Fenerbahçe krizden kurtulamadı.
20. haftadaki Gaziantepspor maçında Dzeko sahada kaldı, İrfan Can Kahveci'nin 81'deki golü galibiyeti getirdi.
Fenerbahçe'nin puan kaybettiği, 1-1 sonuçlanan Samsunspor karşılaşmasında tecrübeli oyuncu, 70. dakikada yerini Batshuayi'ye yerini bırakmış, ancak berabere giden maçta başka gol olmamıştı.
Bir sonraki karşılaşmada Başakşehir ile karşılaşan Kadıköy ekibinde Dzeko 90 dakika sahada kalırken, Fenerbahçe de 90+4'te sonradan oyuna giren Batshuayi ile üç puana ulaştı.
Dzeko'nun çıktığı ve Fenerbahçe'nin hüsran yaşadığı karşılaşmalardan biri de Konferans Ligi'ndeki Olympiakos rövanşı oldu.
Bosnalı oyuncu, 74. dakikada yerini Batshuayi'ye devretti. Ancak turu getirecek ikinci gol bir türlü gelmeyince Fenerbahçe uzatmanın ardından penaltılara teslim oldu.
Bu karşılaşmanın hemen ardından, son oynanan Sivasspor karşılaşmasında da Fenerbahçe krizi savuşturamadı.
71'te Dzeko sahadan çıktı ancak sarı-lacivertliler öne geçse bile galibiyete ulaşamadı.
Kısacası, Dzeko'nun varlığı, oyunun rakip yarı sahada kalması için önemli görünüyor.
Tecrübeli kaptan, gol atamasa bile oyunu tutan ve rakip savunmayı meşgul eden bir yapısı nedeniyle, sahada kalmasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.
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