Fenerbahçe'de krizi getiren detay! Dzeko ve İsmail Kartal...

Bir sonraki karşılaşmada Başakşehir ile karşılaşan Kadıköy ekibinde Dzeko 90 dakika sahada kalırken, Fenerbahçe de 90+4'te sonradan oyuna giren Batshuayi ile üç puana ulaştı.

Dzeko'nun çıktığı ve Fenerbahçe'nin hüsran yaşadığı karşılaşmalardan biri de Konferans Ligi'ndeki Olympiakos rövanşı oldu.