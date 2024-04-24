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Fenerbahçe'de krizi getiren detay! Dzeko ve İsmail Kartal...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Sivasspor beraberliği sonrası camiada büyük bir üzüntü yaşanıyor. Şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, oyuncu tercihleri nedeniyle eleştiriliyor. Olympiakos'a elenen ve zirvenin 4 puan gerisine düşen Kanarya'yı krize götüren detay ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 10:17
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Fenerbahçe'de krizi getiren detay! Dzeko ve İsmail Kartal...

Sivasspor deplasmanından 2-2 beraberlikle dönen Fenerbahçe'de şampiyonluk yarışında alınan bu kayıp şok etkisi yarattı.

Fenerbahçe'de krizi getiren detay! Dzeko ve İsmail Kartal...

Alınan bu sonuçla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşen Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal, eleştirilerin hedefinde.

Fenerbahçe'de krizi getiren detay! Dzeko ve İsmail Kartal...

Yaşanan beraberliğin ardından takımdaki kilit ismin Edin Dzeko olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de krizi getiren detay! Dzeko ve İsmail Kartal...

Milliyet'in haberine göre; Sarı-lacivertlilerde Boşnak oyuncu, sahada kaldığı maçlarda anahtar oyuncu görevini yaparken, maç bitmeden sahadan çıktığı karşılaşmalarda ise Fenerbahçe krizden kurtulamadı.

Fenerbahçe'de krizi getiren detay! Dzeko ve İsmail Kartal...

20. haftadaki Gaziantepspor maçında Dzeko sahada kaldı, İrfan Can Kahveci'nin 81'deki golü galibiyeti getirdi.

Fenerbahçe'de krizi getiren detay! Dzeko ve İsmail Kartal...

Fenerbahçe'nin puan kaybettiği, 1-1 sonuçlanan Samsunspor karşılaşmasında tecrübeli oyuncu, 70. dakikada yerini Batshuayi'ye yerini bırakmış, ancak berabere giden maçta başka gol olmamıştı.

Fenerbahçe'de krizi getiren detay! Dzeko ve İsmail Kartal...

Bir sonraki karşılaşmada Başakşehir ile karşılaşan Kadıköy ekibinde Dzeko 90 dakika sahada kalırken, Fenerbahçe de 90+4'te sonradan oyuna giren Batshuayi ile üç puana ulaştı.

Fenerbahçe'de krizi getiren detay! Dzeko ve İsmail Kartal...

Dzeko'nun çıktığı ve Fenerbahçe'nin hüsran yaşadığı karşılaşmalardan biri de Konferans Ligi'ndeki Olympiakos rövanşı oldu.

Fenerbahçe'de krizi getiren detay! Dzeko ve İsmail Kartal...

Bosnalı oyuncu, 74. dakikada yerini Batshuayi'ye devretti. Ancak turu getirecek ikinci gol bir türlü gelmeyince Fenerbahçe uzatmanın ardından penaltılara teslim oldu.

Fenerbahçe'de krizi getiren detay! Dzeko ve İsmail Kartal...

Bu karşılaşmanın hemen ardından, son oynanan Sivasspor karşılaşmasında da Fenerbahçe krizi savuşturamadı.

Fenerbahçe'de krizi getiren detay! Dzeko ve İsmail Kartal...

71'te Dzeko sahadan çıktı ancak sarı-lacivertliler öne geçse bile galibiyete ulaşamadı.

Fenerbahçe'de krizi getiren detay! Dzeko ve İsmail Kartal...

Kısacası, Dzeko'nun varlığı, oyunun rakip yarı sahada kalması için önemli görünüyor.

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