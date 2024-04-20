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Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2024 Cumartesi 15:11
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Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 22 Nisan Pazartesi günü deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışması ile devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Fenerbahçe yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve maç için Sivas'a gidecek.

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