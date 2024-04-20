Haberler Fenerbahçe Emre Belözoğlu'dan Fenerbahçe sözleri!

Emre Belözoğlu'dan Fenerbahçe sözleri!

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Türk futbolun geleceğinden umutsuz olduğunu belirterek, "Türk futbolunun düzelmesi için 25-30 seneye ihtiyacı var." dedi. Öte yandan Belözoğlu, Fenerbahçe'ye karşı bir hatasının olmadığını ifade etti. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2024 Cumartesi 17:06
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Emre Belözoğlu'dan Fenerbahçe sözleri!

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Spor Zirvesi'nde katıldığı oturumda öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Türk futbolunun son dönemde sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirten Emre Belözoğlu, "Sosyokültürel bir problem var. Bunu gençler düzeltecek. Türk futbolunun şu anki mevcut düzende değişmesi, güneşin buz tutmasıyla bir. Türk futbolunun düzelmesi için 25-30 seneye ihtiyacı var. Söylediklerimizin bir karşılığı yok. Türk futbolunun ameliyat masasında olduğunu düşünmüyorum. Selası okunmak üzere. Çok ümitvar değilim." ifadelerini kullandı.

Toplum olarak sahanın içinde kalmayı beceremediklerini aktaran Belözoğlu, "Türk futbolunda idealist tipler var. O insanların önünün açılacağı bir yapının inşa edilmesi lazım. Futbol delisi bir adamım. Daha sistemsel ve felsefi değişimler yapmak lazım. Her sene yeni kural olmaz. 8 milyon nüfusa sahip Hırvatistan, tüm branşlarda şampiyonlar yetiştiriyorsa biz bir şeyleri yanlış yapıyoruz. Futbol ikliminin düzelmesi gerekiyor. Bunun için yöneticiler sorumluluk hissetmeli. Şu an bunu becerebilecek bir potansiyel yok. Değişmesi gereken çok şey var. İnşallah bunu yapabilecek yönetici profilleri oluşur." diye görüş belirtti.

"BEŞİKTAŞ'IN İŞİ KOLAY DEĞİL"

Emre Belözoğlu, Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile yapacakları maçlar hakkında da görüşlerini paylaştı.

Oyun olarak istediklerini yaptıklarını ancak bunu skora yansıtamadıklarını vurgulayan 43 yaşındaki teknik adam, "Bu kulüplerle mücadele etmek kolay değil. Tur ortada. Beşiktaş'ın işi kolay değil. Kupa beyi Ankaragücü'nü temsil ediyoruz. Finale çıkmak ve kupayı kazanmak istiyoruz. İnşallah bunu camiamıza yaşatabiliriz. İyi işler yaptık. MKE Ankaragücü'nü Avrupa'ya götürecek bilgi ve becerimizin olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

MKE Ankaragücü'nde olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Belözoğlu, "Skorlar bizim oyunumuzu destekler nitelikte gitmiyor ama daha iyi yerlere gelebileceğimizi düşünüyorum. MKE Ankaragücü'nü Avrupa'ya taşıyabilecek bir mantalite oluşturmaya başladım. Kupayı kazanırsak MKE Ankaragücü'ne bir ilki yaşatırız. İki sene daha mukavelem var. Ankara'yı da çok sevdim. İyi dostluklarım var. Çok memnunum. İnşallah sonu da iyi olur." şeklinde konuştu.

Emre Belözoğlu, Avrupa'da çok önemli takımlarda görev yapacağına inandığını söyledi.

Belözoğlu, kariyer hedefiyle ilgili bir soru üzerine, "Bir gün Avrupa'da çok önemli takımlarda çalışabilecek bir teknik adam olabileceğime inanıyorum. Oyunun nereye gittiğini takip etmeye çalışıyorum. Yabancı dile çok önem veriyorum. İtalyancam ve İngilizcem gayet iyi. Dil olmazsa aktarım olmaz. Tercümanlar üzerinden bunu oyuncuya aktaramıyorsunuz. Her insana dokunmanız gerekiyor. Bu anlamda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Oyuncularla irtibatım çok yüksek." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'YE KARŞI HİÇBİR HATAM YOK"

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'yi kupada eledikleri maçın ardından sarı-lacivertli bazı taraftarların kendisine yönelik gösterdikleri tepki hakkındaki bir soru üzerine şu değerlendirmede bulundu:

"Bir teknik adamın geçmişte oynadığı takıma karşı maç kazandığında eleştiriler ve ağır hakaretler alması gerektiğine inanan herkesin çok fazla futbol bilgisi olduğunu düşünmüyorum. Bunun hakkaniyetle alakası yok. Fenerbahçe'ye karşı hiçbir hatam yok. Fenerbahçe'de formamın sonuna kadar hakkını verdim. İspatlayacağım hiçbir şey yok. Bu eleştirileri Fenerbahçeli olduğum için sineye çekiyorum."

Belözoğlu, son olarak VAR'da yabancı hakemlerin görev yapmasının Türk hakemlerini olumsuz etkileyeceğini düşündüğünü kaydetti.

DİĞER
Son dakika haberleri: İrfan Can Kahveci’nin bonservisi belli oldu! Rekor kırılacak: Ferdi Kadıoğlu derken ters köşe…
Başkan Erdoğan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi kabul etti: Gazze masada!
Fred'den transfer sözleri! F.Bahçe'den ayrılacak mı?
Kesenin ağzı açıldı! İsmail Yüksek Premier Lig'e
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Transfer sürprizi! Rekor bonservisle gidiyor
Fred'den transfer sözleri! F.Bahçe'den ayrılacak mı?
Canlı döviz ve altın kuru takibi!
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 20 Nisan rakamları
ARKA KOL-TRICEPS HAREKETLERİ 💪
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fred'den transfer sözleri! F.Bahçe'den ayrılacak mı? Fred'den transfer sözleri! F.Bahçe'den ayrılacak mı? 16:35
Kesenin ağzı açıldı! İsmail Yüksek Premier Lig'e Kesenin ağzı açıldı! İsmail Yüksek Premier Lig'e 16:08
12 yaşındaki Nurullah'ın "bordo-mavi" tutkusu 12 yaşındaki Nurullah'ın "bordo-mavi" tutkusu 15:59
Bandırmaspor ile Tuzlaspor yenişemedi! Bandırmaspor ile Tuzlaspor yenişemedi! 15:55
Konyaspor - Alanyaspor | CANLI Konyaspor - Alanyaspor | CANLI 15:21
59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu başlıyor! 59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu başlıyor! 15:16
Daha Eski
Filenin Efeleri'nin Milletler Ligi kadrosu açıklandı Filenin Efeleri'nin Milletler Ligi kadrosu açıklandı 15:11
F.Bahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor F.Bahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor 15:07
"Hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak" "Hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak" 15:05
Kayserispor-Trabzonspor maçına yabancı VAR atandı! Kayserispor-Trabzonspor maçına yabancı VAR atandı! 14:28
Hollanda kulübü küme düşürüldü! Hollanda kulübü küme düşürüldü! 14:05
Aslan'dan Kartal'a çalım! Yıldız isim... Aslan'dan Kartal'a çalım! Yıldız isim... 13:56