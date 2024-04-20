FENERBAHÇE HABERİ: Kadıköy'e scout akını! 34 takım tribünden izledi

AVRUPA'NIN DEVLERİ SIKI TAKİPTE! İspanyol basınına göre; Tottenham, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Burnley, Leicester City, Arsenal, Wolverhamton, Watford ve Everton'ın 24 yaşındaki sol beki izlediği belirtildi.
Özellikle İngiliz devi Arsenal, Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katma konusunda oldukça ısrarcı...
Sol bek takviyesi planlayan Ada temsilcisi, sezonun sona ermesinin ardından somut adımları atacak.
25 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI! Transferde ciddi olan Arsenal, Ferdi Kadıoğlu için 25 milyon euro'yu gözden çıkardı.
SZYMANSKI 3'LÜ KISKAÇ! Bu sezonki performansıyla dikkat çeken Polonyalı yıldız, Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine taktı.
Tottenham, Napoli ve Bayer Leverkusen, Sebastian Szymanski'yi yakından takip ediyor.