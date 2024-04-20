Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Kadıköy'e scout akını! 34 takım tribünden izledi

FENERBAHÇE HABERİ: Kadıköy'e scout akını! 34 takım tribünden izledi

Fenerbahçe'nin Olympiakos'la oynadığı Konferans Ligi çeyrek final maçını Avrupa'dan 34 kulübün scoutları tribünden takip etti. Birçok oyuncu için raporlar tutuldu. Özellikle Ferdi Kadıoğlu ve Sebastian Szymanski yakın markaja alındı. İşte Kadıköy'e gelen dev kulüplerden öne çıkanlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2024 Cumartesi 09:23
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FENERBAHÇE HABERİ: Kadıköy'e scout akını! 34 takım tribünden izledi

Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında perşembe akşamı Olympiakos'u konuk etti.

FENERBAHÇE HABERİ: Kadıköy'e scout akını! 34 takım tribünden izledi

İlk maçı 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, rövanştan 1-0 galibiyetle ayrıldı ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda gol çıkmayınca seri penaltı atışlarını kaybeden Kanarya, turnuvaya veda etti.

FENERBAHÇE HABERİ: Kadıköy'e scout akını! 34 takım tribünden izledi

Fenerbahçe'nin Olympiakos'u ağırladığı Konferans Ligi çeyrek final rövanşına adeta scout akını vardı.

FENERBAHÇE HABERİ: Kadıköy'e scout akını! 34 takım tribünden izledi

Avrupa'nın önde gelen 34 kulübünün yetkilileri zorlu karşılaşmayı tribünden takip etti.

FENERBAHÇE HABERİ: Kadıköy'e scout akını! 34 takım tribünden izledi

Gözlemciler, Fenerbahçeli birçok oyuncu mercek altına alındı.

FENERBAHÇE HABERİ: Kadıköy'e scout akını! 34 takım tribünden izledi

SZYMANSKI VE FERDİ KADIOĞLU'NU İZLEDİLER!
Bu oyuncuların başında ise Sebastian Szymanski ile Ferdi Kadıoğlu geliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Kadıköy'e scout akını! 34 takım tribünden izledi

AVRUPA'NIN DEVLERİ SIKI TAKİPTE!
İspanyol basınına göre; Tottenham, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Burnley, Leicester City, Arsenal, Wolverhamton, Watford ve Everton'ın 24 yaşındaki sol beki izlediği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Kadıköy'e scout akını! 34 takım tribünden izledi

Özellikle İngiliz devi Arsenal, Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katma konusunda oldukça ısrarcı...

FENERBAHÇE HABERİ: Kadıköy'e scout akını! 34 takım tribünden izledi

Sol bek takviyesi planlayan Ada temsilcisi, sezonun sona ermesinin ardından somut adımları atacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Kadıköy'e scout akını! 34 takım tribünden izledi

25 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI!
Transferde ciddi olan Arsenal, Ferdi Kadıoğlu için 25 milyon euro'yu gözden çıkardı.

FENERBAHÇE HABERİ: Kadıköy'e scout akını! 34 takım tribünden izledi

SZYMANSKI 3'LÜ KISKAÇ!
Bu sezonki performansıyla dikkat çeken Polonyalı yıldız, Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine taktı.

FENERBAHÇE HABERİ: Kadıköy'e scout akını! 34 takım tribünden izledi

Tottenham, Napoli ve Bayer Leverkusen, Sebastian Szymanski'yi yakından takip ediyor.

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