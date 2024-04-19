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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci haftanın golüne aday gösterildi!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin Olympiakos'a karşı attığı gol, UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanşında haftanın golüne aday gösterildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 12:17
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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci haftanın golüne aday gösterildi!

UEFA'nın internet sitesinde yer alan listeye göre, Fenerbahçe'nin Yunanistan ekibi Olympiakos'a karşı normal süresi 1-0 biten, penaltılarda ise 3-2 kaybettiği maçta takımının golünü atan İrfan Can Kahveci, "haftanın golü" kategorisine aday oldu.

HAFTANIN GOLÜNE 2 TÜRK FUTBOLCU ADAY

Fransa temsilcisi Lille'in Aston Villa'ya karşı normal süresini 2-1 üstün tamamladığı maçta takımının ilk golünü kaydeden Yusuf Yazıcı da adaylar arasında yer aldı. Fiorentina'dan Cristiano Biraghi ile Club Brugge'dan Ferran Jutgla, İrfan Can ve Yusuf ile birlikte aynı kategoride aday gösterilen diğer isimler oldu.

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