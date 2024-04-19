Ömer Üründül Fenerbahçe - Olympiakos maçını değerlendirdi

Livakovic takımını çok iyi bir kurtarışla oyunda tuttu. Uzatma bölümünde de bir önemli kurtarış daha yaptı. Penaltılarda da 2 kurtarışla gecenin kahramanı olmaya tam bir adaydı ama arkadaşları atışlarda başarısız oldular. Olympiakos kalecisi de takımı adına kahraman oldu.