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Ömer Üründül Fenerbahçe - Olympiakos maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Temsilcimiz Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos'a penaltılarda elenerek turnuvaya veda etti. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 09:11 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 09:14
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Ömer Üründül Fenerbahçe - Olympiakos maçını değerlendirdi

ÖMER ÜRÜNDÜL - KARTAL'IN DEĞİŞİKLİKLERİ GEREKSİZDİ

Fenerbahçe dün gece 120 dakikalık oyunda penaltılarda Konferans Kupası'na veda etti. Daha 11. dakikada atılan gol ile durum eşitlendi. Bu çok büyük bir moral avantajıydı.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Olympiakos maçını değerlendirdi

Rakip kesinlikle katı bir savunma yapmıyor kazandığı toplarda hücumu düşünüyordu. Fenerbahçe'ye ofansif açıdan elverişli bir ortam doğuyordu. Bunun yanı sıra takımın kontrollü oynaması savunma güvencesini ihmal etmeyişi önemli bir artıydı.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Olympiakos maçını değerlendirdi

Ancak madalyonun öbür yüzü olumsuzdu. Çünkü ofansif girişimlerde üretkenlik sağlanamıyordu. İkinci yarıda aynı tablo devam etti. Zaman zaman baskı kuruldu denene yüksek ortalara ve kazanılan duran toplara kafayı hep Olympiakoslu oyuncular vurdular.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Olympiakos maçını değerlendirdi

İsmail Kartal'ın Batshuayi-Dzeko değişikliği o dakikalarda gerekmiyordu. Fenerbahçe'nin gol arayışları net pozisyona dönüşmezken Olympiakos tek pozisyonunu 80'de buldu.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Olympiakos maçını değerlendirdi

Livakovic takımını çok iyi bir kurtarışla oyunda tuttu. Uzatma bölümünde de bir önemli kurtarış daha yaptı. Penaltılarda da 2 kurtarışla gecenin kahramanı olmaya tam bir adaydı ama arkadaşları atışlarda başarısız oldular. Olympiakos kalecisi de takımı adına kahraman oldu.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Olympiakos maçını değerlendirdi

Fenerbahçe'nin genel sorunu önemli isimler olan Cengiz, Fred, Szymanski , Dzeko ve İrfan Can'ın fizik güçlerinin günümüz futbolunun en önemli ilkesinden yoksun olması. Dün gece yine geri 4'lü ve İsmail en ağır yükü çeken oyunculardı.

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