Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal: Taraftarlarımıza inanıyorum!

İsmail Kartal: Taraftarlarımıza inanıyorum!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesi sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal konuştu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 21:21 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 21:25
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İsmail Kartal: Taraftarlarımıza inanıyorum!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesi sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal konuştu.

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN AÇIKLAMALARI:

Kendi evimizde oynamanın avantajını kullanarak yarı finale yükselmek istiyoruz. Fenerbahçe tarihine geçmek istiyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. İlk maçın ardından rakibin güçlü yönlerini biliyoruz. Buna çalıştık. Oyuncularım motiveler. Herhangi bir sakatımız eksiğimiz yok. Bu akşam çok şükür ki tam kadro çıkacağız. Oyuncularıma, oyun gücümüze, taraftarlarımıza inanıyorum. Yarı finale kalabileceğimize inanıyorum.

Oyuncularımın özgüveni çok yüksek. İlk maçta da iyi başladık, istediğimiz golleri bulamadık. Bireysel hatalardan goller yedik ve reaksiyon verdik. Çok kötü bir skorla dönmedik. Rövanşı oynayacağız.

Sonuna kadar savaşacağız. Sezonu şampiyonluklarla kupalarla kapatacağız.

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