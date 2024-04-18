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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci: En iyi maçlarımızdan biriydi!

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe sahasında Olympiakos'a penaltılar sonucunda elendi. Mücadele sonrası sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci açıklamalarda bulundu ve "En iyi maçlarımızdan birini oynadık. İnşallah ligde şampiyon olacağız." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 01:17
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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci: En iyi maçlarımızdan biriydi!

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında penaltılar sonucu Olympiakos'a elenen Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

En iyi maçlarımızdan birini oynadık. İlk yarı özellikle. Pozisyonlar bulduk. Ancak değerlendiremedik. Üzgünüz.

Çok üzgünüz, maça iyi başladık. Erken golle 2-0, 3-0 yapabilirdik. Yarı finale çıkmak istiyorduk. Atmamız gerekiyordu ama atamadık. Penaltılarda olmaması bizi çok yordu. Pazartesi maçımız var. Önümüze bakacağız. Şampiyonluk şansımız yüksek. Ben takım arkadaşlarıma güveniyorum. İnşallah ligde şampiyon olacağız.

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