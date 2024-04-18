Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci: En iyi maçlarımızdan biriydi!

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında penaltılar sonucu Olympiakos'a elenen Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

En iyi maçlarımızdan birini oynadık. İlk yarı özellikle. Pozisyonlar bulduk. Ancak değerlendiremedik. Üzgünüz.

Çok üzgünüz, maça iyi başladık. Erken golle 2-0, 3-0 yapabilirdik. Yarı finale çıkmak istiyorduk. Atmamız gerekiyordu ama atamadık. Penaltılarda olmaması bizi çok yordu. Pazartesi maçımız var. Önümüze bakacağız. Şampiyonluk şansımız yüksek. Ben takım arkadaşlarıma güveniyorum. İnşallah ligde şampiyon olacağız.