FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İsmail Yüksek için geliyorlar! Kadıköy'e gözlemci akını
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İsmail Yüksek, sezon başından bu yana gösterdiği performansla göz dolduruyor. Taraftarın sevgilisi konumundaki 25 yaşındaki orta saha, transferde Avrupa ekiplerinin listesine girdi. Önemli talipleri bulunan İsmail Yüksek hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız ismi yakından takip etmek isteyen gözlemciler, Kadıköy'de oynanacak Olympiakos maçı için İstanbul'a gelecek. İşte detaylar...
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Hem lig hem de Avrupa'yı bir arada götüren Fenerbahçe'de gözler UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde oynanacak Olympiakos maçına çevrildi.
Sarı-lacivertliler, çeyrek final rövanşında Yunan devini konuk edecek. İlk maçı Pire'de 3-2 kaybeden İsmail Kartal'ın öğrencileri, yarı final biletini almak için mücadele verecek.
Temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmada seyircisi önünde tur atlamanın hesaplarını yapıyor.
Kanarya'ya yarı final için iki farklı galibiyet gerekiyor. 1 farklı galibiyetin olması durumunda yarı final bileti için uzatmalara gidilecek. Orada da durum değişmezse kazanan tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.
İSMAİL YÜKSEK GELİŞMESİ!
Tüm planlarını yarı finale yükselmek için yapan Fenerbahçe'de İsmail Yüksek gelişmesi yaşandı.
Sarı-lacivertli takımda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu, kritik karşılaşmada markaj altında olacak.
ALMAN VE İTALYAN GÖZLEMCİLER KADIKÖY'DE OLACAK!
Takvim'in haberine göre; 25 yaşındaki futbolcuyu Alman ve İtalyan gözlemcilerin izlemesi bekleniyor.
İsmail Yüksek, Stuttgart ve Bayer Leverkusen'in transfer listesinde yer alıyor.
Bu sezon 44 karşılaşmada forma giyen yıldız futbolcu, 1 atıp 5 asist yaptı.
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