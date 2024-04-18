Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İsmail Yüksek için geliyorlar! Kadıköy'e gözlemci akını

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İsmail Yüksek için geliyorlar! Kadıköy'e gözlemci akını

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İsmail Yüksek, sezon başından bu yana gösterdiği performansla göz dolduruyor. Taraftarın sevgilisi konumundaki 25 yaşındaki orta saha, transferde Avrupa ekiplerinin listesine girdi. Önemli talipleri bulunan İsmail Yüksek hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız ismi yakından takip etmek isteyen gözlemciler, Kadıköy'de oynanacak Olympiakos maçı için İstanbul'a gelecek. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 12:58
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İsmail Yüksek için geliyorlar! Kadıköy'e gözlemci akını

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, son olarak Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İsmail Yüksek için geliyorlar! Kadıköy'e gözlemci akını

Şampiyonluk hedefini sonuna kadar zorlamak isteyen sarı-lacivertliler, 2 puan gerisindeki lider Galatasaray'ı takibe devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İsmail Yüksek için geliyorlar! Kadıköy'e gözlemci akını

Sezon sonu mutlu sona ulaşmayı hedefleyen Kanarya'da Avrupa hedefi de büyük önem taşıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İsmail Yüksek için geliyorlar! Kadıköy'e gözlemci akını

Hem lig hem de Avrupa'yı bir arada götüren Fenerbahçe'de gözler UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde oynanacak Olympiakos maçına çevrildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İsmail Yüksek için geliyorlar! Kadıköy'e gözlemci akını

Sarı-lacivertliler, çeyrek final rövanşında Yunan devini konuk edecek. İlk maçı Pire'de 3-2 kaybeden İsmail Kartal'ın öğrencileri, yarı final biletini almak için mücadele verecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İsmail Yüksek için geliyorlar! Kadıköy'e gözlemci akını

Temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmada seyircisi önünde tur atlamanın hesaplarını yapıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İsmail Yüksek için geliyorlar! Kadıköy'e gözlemci akını

Kanarya'ya yarı final için iki farklı galibiyet gerekiyor. 1 farklı galibiyetin olması durumunda yarı final bileti için uzatmalara gidilecek. Orada da durum değişmezse kazanan tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İsmail Yüksek için geliyorlar! Kadıköy'e gözlemci akını

İSMAİL YÜKSEK GELİŞMESİ!
Tüm planlarını yarı finale yükselmek için yapan Fenerbahçe'de İsmail Yüksek gelişmesi yaşandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İsmail Yüksek için geliyorlar! Kadıköy'e gözlemci akını

Sarı-lacivertli takımda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu, kritik karşılaşmada markaj altında olacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İsmail Yüksek için geliyorlar! Kadıköy'e gözlemci akını

ALMAN VE İTALYAN GÖZLEMCİLER KADIKÖY'DE OLACAK!
Takvim'in haberine göre; 25 yaşındaki futbolcuyu Alman ve İtalyan gözlemcilerin izlemesi bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İsmail Yüksek için geliyorlar! Kadıköy'e gözlemci akını

İsmail Yüksek, Stuttgart ve Bayer Leverkusen'in transfer listesinde yer alıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İsmail Yüksek için geliyorlar! Kadıköy'e gözlemci akını

Bu sezon 44 karşılaşmada forma giyen yıldız futbolcu, 1 atıp 5 asist yaptı.

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