Fenerbahçe'den sürpriz doktor hamlesi! Ertuğrul Karanlık...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Bu sezon sakatlıklardan oldukça canı yanan Fenerbahçe'de takım doktoru Ertuğrul Karanlık eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Yönetimden sezonun bitmesine kısa bir süre kala Karanlık ile ilgili sürpriz bir hamle geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Uyguladığı tedaviler nedeniyle eleştirilen Karanlık için yönetimden sürpriz bir hamle geldi.
Daha önce Galatasaray futbol takımında görev alan şu anda ise erkek voleybol takımının doktoru olan Barış Çakır'ın futbol takımının sağlık sorunlarıyla ilgilenmesi kararı alındı.
Karanlık, görevden alınmadı, sadece Çakır'ın uzmanlığından yararlanılacak.
Son olarak Karanlık, Oosterwolde'nin Almanya'da tedavi edilmesini önerdi ancak Çakır'ın talebi sonrasında Amsterdam'da ameliyat edildi.
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