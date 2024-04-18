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Fenerbahçe'den sürpriz doktor hamlesi! Ertuğrul Karanlık...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Bu sezon sakatlıklardan oldukça canı yanan Fenerbahçe'de takım doktoru Ertuğrul Karanlık eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Yönetimden sezonun bitmesine kısa bir süre kala Karanlık ile ilgili sürpriz bir hamle geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 10:05
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Fenerbahçe'den sürpriz doktor hamlesi! Ertuğrul Karanlık...

İki kulvarda da mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de bu sezon en çok baş ağrıtan konu yaşanan sakatlıklar oldu.

Fenerbahçe'den sürpriz doktor hamlesi! Ertuğrul Karanlık...

Çok sayıda oyuncusunu sakatlığa kurban veren sarı-lacivertliler, sezon genelinde birçok futbolcusundan faydalanamadı.

Fenerbahçe'den sürpriz doktor hamlesi! Ertuğrul Karanlık...

Fenerbahçe'de üst üste yaşanan sakatlıklar sonrasında eleştiri oklarının hedefine takım doktoru Ertuğrul Karanlık oturdu.

Fenerbahçe'den sürpriz doktor hamlesi! Ertuğrul Karanlık...

Uyguladığı tedaviler nedeniyle eleştirilen Karanlık için yönetimden sürpriz bir hamle geldi.

Fenerbahçe'den sürpriz doktor hamlesi! Ertuğrul Karanlık...

Daha önce Galatasaray futbol takımında görev alan şu anda ise erkek voleybol takımının doktoru olan Barış Çakır'ın futbol takımının sağlık sorunlarıyla ilgilenmesi kararı alındı.

Fenerbahçe'den sürpriz doktor hamlesi! Ertuğrul Karanlık...

Karanlık, görevden alınmadı, sadece Çakır'ın uzmanlığından yararlanılacak.

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