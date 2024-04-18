Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu: Hayal kırıklığı yaşıyoruz!

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında penaltılar sonucu Olympiakos'a elenen Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Hayal kırıklığı yaşıyoruz. 120 dakika boyunca her şeyimizi verdik. Bu kulübün bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Maalesef yarı finale adımızı yazdıramadık. Ortaya koyduğumuz performanstan dolayı gurur duyabiliriz. Bu maçı unutup ligde oynayacağımız Sivas maçına odaklanacağız.

İkinci yarı çok baskılı oynadık. 20 dakika boyunca rakibi ablukaya aldık ama maalesef gol bulamadık. Penaltılar zaten şans oyunu gibi. Livakovic iyi penaltı çıkardı ama kaçırdığımız penaltılar vardı. bunları kaçırınca sonuç böyle oluyor.