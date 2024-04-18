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Fenerbahçe Olympiakos maçı CANLI İZLE (UEFA Avrupa Konferans Ligi)

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Yunan ekibi Olympiakos'u konuk ediyor. Kanarya, ilk maçtan aldığı 3-2'lik mağlubiyetin ardından avantajlı bir skor elde ederek yarı finalin yolunu tutmak istiyor. Bu heyecan dolu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 21:53 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 22:00
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Fenerbahçe Olympiakos maçı CANLI İZLE (UEFA Avrupa Konferans Ligi)

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında oldukça kritik mücadelede Olympiakos'u konuk ediyor.

Kanarya ilk maçtan aldığı 3-2'lik mağlubiyet sonrası avantajlı bir skor elde ederek yarı finale yükselmek istiyor.

Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE - OLYMPIAKOS MAÇI 11'LERİ:

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, İrfan Can, Dzeko

Olympiakos: Tzolakis, Rodinei, Ntoi, Carmo, Ortega, Chiquinho, Hezze, Fortounis, Jovetic, Podence, El-Kaabi

FENERBAHÇE - OLYMPIAKOS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Olympiakos maçı TSİ 22.00'de başladı. Mücadele TV8'de canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe ilk maçta Olympiakos'a 3-2 mağlup oldu. Temsilcimiz Fenerbahçe'ye tur için iki fark ve üstünde alınan bir galibiyet yetiyor. Fenerbahçe tek farklı galibiyet alması durumunda maç uzatmalara gidecek. Her türlü Olympiakos galibiyeti veya beraberlik Fenerbahçe'yi kupa dışına itecek.

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