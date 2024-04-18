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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal Livakovic'le özel görüştü!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Konferans Ligi çeyrek finali rövanşında Olympiakos ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, kalecisi Livakovic'le özel bir görüşme yaptı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 09:28
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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal Livakovic'le özel görüştü!

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos karşısında kalesinde 3 gol göre Fenerbahçe file bekçisi Dominik Livakovic'e, rövanş müsabakası öncesinde hocası İsmail Kartal'dan destek geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal Livakovic'le özel görüştü!

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Olympiakos deplasmanında hatalı goller yiyen ancak hemen ardından çıktığı Karagümrük karşılaşmasında kalesinde devleşen Livakovic, güven tazelemişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal Livakovic'le özel görüştü!

Hırvat file bekçisiyle görüşen teknik direktör İsmail Kartal'ın, şunları söylediği kaydedildi:

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal Livakovic'le özel görüştü!

"Olympiakos rövanşı kolay olmayacak ve sana büyük iş düşecek. Çok dikkatli olmak zorundayız. Yeteneklerini biliyoruz. Başarılı performansını devam ettireceğinden kuşkum yok."

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal Livakovic'le özel görüştü!

29 yaşındaki deneyimli kaleci, sezon başında Dinamo Zagreb'den Fenerbahçe'ye 6.6 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

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