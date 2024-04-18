FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal Livakovic'le özel görüştü!
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Konferans Ligi çeyrek finali rövanşında Olympiakos ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, kalecisi Livakovic'le özel bir görüşme yaptı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
"Olympiakos rövanşı kolay olmayacak ve sana büyük iş düşecek. Çok dikkatli olmak zorundayız. Yeteneklerini biliyoruz. Başarılı performansını devam ettireceğinden kuşkum yok."
29 yaşındaki deneyimli kaleci, sezon başında Dinamo Zagreb'den Fenerbahçe'ye 6.6 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.
DİĞER