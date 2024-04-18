FENERBAHÇE HABERLERİ - Dzeko ve Tadic'ten flaş hamle! İsmail Kartal'dan izin alıp...

UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonunda aynı grupta yer alan iki ekip arasında oynanan karşılaşmaları Olympiakos, İstanbul'da 3-0, sahasında da 1-0'lık skorla kazandı.

Bu sezon da Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında gülen taraf yine kırmızı-beyazlılar oldu.