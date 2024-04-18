FENERBAHÇE HABERLERİ - Dzeko ve Tadic'ten flaş hamle! İsmail Kartal'dan izin alıp...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Lig ve Avrupa'da serüvenini sürdüren ve UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de takım kaptanları Edin Dzeko ve Dusan Tadic'ten flaş bir hamle geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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FENERBAHÇE İLE OLYMPIAKOS 4. RANDEVUDA
Fenerbahçe, Yunan rakibi Olympiakos ile bugüne kadar 3 kez karşılaştı.
UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonunda aynı grupta yer alan iki ekip arasında oynanan karşılaşmaları Olympiakos, İstanbul'da 3-0, sahasında da 1-0'lık skorla kazandı.
Bu sezon da Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında gülen taraf yine kırmızı-beyazlılar oldu.
Olympiakos'u eleyerek yarı finale yükselmek isteyen Fenerbahçe'de kaptan Edin Dzeko ile Dusan Tadic, saha içindeki performanslarının yanı sıra saha dışında da etkin bir rol oynuyor.
İki yıldız isimden, Konferans Ligi'ndeki Olympiakos ve ligde kalan kritik maçlar öncesinde dikkati çeken bir hamle geldi.
BİRLİKTELİK İÇİN YEMEK
Takvim'in haberine göre; İsmail Kartal ile görüşme yapan Dzeko ile Tadic, teknik direktörlerinden de izin alarak takım arkadaşlarını yemek organizasyonunda bir araya getirdi.
Kadroda bulunan genç futbolcuların da katıldığı organizasyonda, Olympiakos karşılaşması hem de şampiyonluk mücadelesinin verildiği maçlar öncesinde birlik ve beraberlik vurgusunun yapıldığı öğrenildi.
Söz konusu yemekte sarı-lacivertli futbolcular hem zafer yemini etti, hem de şampiyonluk sözü verdi.
TÜM MAÇLAR FİNAL
Yunan rakibine ilk maçı deplasmanda 3-2'lik skorla kaybeden Fenerbahçe, İstanbul'da istediği skoru alıp turu geçmek istiyor.
Fenerbahçe, Olympiakos maçından sonra ligde önce Sivasspor deplasmanına gidecek. İç sahadaki derbide Beşiktaş'ı konuk edecek Kanarya ardından Konya'ya konuk olacak.
Evinde Kayseri ile karşılaştıktan sonra Galatasaray'a misafir olacak Fenerbahçe, ligi Kadıköy'deki İstanbul maçıyla bitirecek.
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