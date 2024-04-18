Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Dzeko ve Tadic'ten flaş hamle! İsmail Kartal'dan izin alıp...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dzeko ve Tadic'ten flaş hamle! İsmail Kartal'dan izin alıp...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Lig ve Avrupa'da serüvenini sürdüren ve UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de takım kaptanları Edin Dzeko ve Dusan Tadic'ten flaş bir hamle geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 11:56
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Dzeko ve Tadic'ten flaş hamle! İsmail Kartal'dan izin alıp...

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe, saat 22.00'de evinde Olympiakos ile karşılaşacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dzeko ve Tadic'ten flaş hamle! İsmail Kartal'dan izin alıp...

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta 3-2 kaybettiği rakibini, taraftarı önünde yenerek yarı final biletini almak istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dzeko ve Tadic'ten flaş hamle! İsmail Kartal'dan izin alıp...

Kanarya, müsabakadan iki farklı galip ayrılması halinde tur atlayacak. Fenerbahçe'nin 1 farklı kazanması durumunda ise uzatmalar, gerekirse de penaltı atışlarına geçilecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dzeko ve Tadic'ten flaş hamle! İsmail Kartal'dan izin alıp...

FENERBAHÇE İLE OLYMPIAKOS 4. RANDEVUDA

Fenerbahçe, Yunan rakibi Olympiakos ile bugüne kadar 3 kez karşılaştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dzeko ve Tadic'ten flaş hamle! İsmail Kartal'dan izin alıp...

UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonunda aynı grupta yer alan iki ekip arasında oynanan karşılaşmaları Olympiakos, İstanbul'da 3-0, sahasında da 1-0'lık skorla kazandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dzeko ve Tadic'ten flaş hamle! İsmail Kartal'dan izin alıp...

Bu sezon da Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında gülen taraf yine kırmızı-beyazlılar oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dzeko ve Tadic'ten flaş hamle! İsmail Kartal'dan izin alıp...

Olympiakos'u eleyerek yarı finale yükselmek isteyen Fenerbahçe'de kaptan Edin Dzeko ile Dusan Tadic, saha içindeki performanslarının yanı sıra saha dışında da etkin bir rol oynuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dzeko ve Tadic'ten flaş hamle! İsmail Kartal'dan izin alıp...

İki yıldız isimden, Konferans Ligi'ndeki Olympiakos ve ligde kalan kritik maçlar öncesinde dikkati çeken bir hamle geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dzeko ve Tadic'ten flaş hamle! İsmail Kartal'dan izin alıp...

BİRLİKTELİK İÇİN YEMEK

Takvim'in haberine göre; İsmail Kartal ile görüşme yapan Dzeko ile Tadic, teknik direktörlerinden de izin alarak takım arkadaşlarını yemek organizasyonunda bir araya getirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dzeko ve Tadic'ten flaş hamle! İsmail Kartal'dan izin alıp...

Kadroda bulunan genç futbolcuların da katıldığı organizasyonda, Olympiakos karşılaşması hem de şampiyonluk mücadelesinin verildiği maçlar öncesinde birlik ve beraberlik vurgusunun yapıldığı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dzeko ve Tadic'ten flaş hamle! İsmail Kartal'dan izin alıp...

Söz konusu yemekte sarı-lacivertli futbolcular hem zafer yemini etti, hem de şampiyonluk sözü verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dzeko ve Tadic'ten flaş hamle! İsmail Kartal'dan izin alıp...

TÜM MAÇLAR FİNAL

Yunan rakibine ilk maçı deplasmanda 3-2'lik skorla kaybeden Fenerbahçe, İstanbul'da istediği skoru alıp turu geçmek istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dzeko ve Tadic'ten flaş hamle! İsmail Kartal'dan izin alıp...

Fenerbahçe, Olympiakos maçından sonra ligde önce Sivasspor deplasmanına gidecek. İç sahadaki derbide Beşiktaş'ı konuk edecek Kanarya ardından Konya'ya konuk olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dzeko ve Tadic'ten flaş hamle! İsmail Kartal'dan izin alıp...

Evinde Kayseri ile karşılaştıktan sonra Galatasaray'a misafir olacak Fenerbahçe, ligi Kadıköy'deki İstanbul maçıyla bitirecek.

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