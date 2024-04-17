Fenerbahçe'den 10 numara bombası! Transferde Szymanski detayı
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe gelecek sezon için transferde kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler çok sürpriz bir 10 numarayı kadrosuna katmak isterken transferde Sebastian Szymanski detayı dikkat çekiyor. İşte detaylar...
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Tottenham başta olmak üzere birçok kulübün ilgilendiği Sebastian'ı rekor bir bedelle elden çıkaracak olan Fenerbahçe, Polonyalı yıldızın yerini dolduracağı ismi de Belçika'da buldu.
Hedefteki oyuncu; Union Saint-Gilloise'in İspanyol yıldızı Puertas... Fenerbahçe, 25 yaşındaki oyuncu için Union ile görüşme gerçekleştirdi.
Belçika basını da bu transfer girişimini doğruladı. Sebas'ı 25'e satmaya hazırlanan F.Bahçe, Puertas için 15 milyon euro'yu gözden çıkardı.
GALATASARAY İDDİASI
Belçika basını, Fenerbahçe'nin Puertas için girişimlerinin olduğunu doğrularken, Galatasaray'ın da oyuncuyla ilgilendiğini iddia etti.
İki kulüp, İspanyol 10 numara için yaz transfer döneminde karşı karşıya gelebilir.
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