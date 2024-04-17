Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den 10 numara bombası! Transferde Szymanski detayı

Fenerbahçe'den 10 numara bombası! Transferde Szymanski detayı

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe gelecek sezon için transferde kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler çok sürpriz bir 10 numarayı kadrosuna katmak isterken transferde Sebastian Szymanski detayı dikkat çekiyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 06:50
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Fenerbahçe'den 10 numara bombası! Transferde Szymanski detayı

Hem ligde hem de Avrupa'da şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, bir yandan oyuncularına gelen teklifleri değerlendirmeye alırken, diğer yandan da yeni sezonun kadro planlaması üzerine çalışıyor.

Fenerbahçe'den 10 numara bombası! Transferde Szymanski detayı

Bu sezon en çok dikkat çeken ve Avrupa devlerinin radarına giren isimlerden biri Szymanski...

Fenerbahçe'den 10 numara bombası! Transferde Szymanski detayı

Sezon başında Dinamo Moskova'dan 9 milyon 750 bin euro'ya kadroya katılan Polonyalı oyuncu, yaz transfer döneminde takımdan ayrılacak isimlerden biri...

Fenerbahçe'den 10 numara bombası! Transferde Szymanski detayı

Tottenham başta olmak üzere birçok kulübün ilgilendiği Sebastian'ı rekor bir bedelle elden çıkaracak olan Fenerbahçe, Polonyalı yıldızın yerini dolduracağı ismi de Belçika'da buldu.

Fenerbahçe'den 10 numara bombası! Transferde Szymanski detayı

Hedefteki oyuncu; Union Saint-Gilloise'in İspanyol yıldızı Puertas... Fenerbahçe, 25 yaşındaki oyuncu için Union ile görüşme gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'den 10 numara bombası! Transferde Szymanski detayı

Belçika basını da bu transfer girişimini doğruladı. Sebas'ı 25'e satmaya hazırlanan F.Bahçe, Puertas için 15 milyon euro'yu gözden çıkardı.

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