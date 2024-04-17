Fenerbahçe'den 10 numara bombası! Transferde Szymanski detayı

Hem ligde hem de Avrupa'da şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, bir yandan oyuncularına gelen teklifleri değerlendirmeye alırken, diğer yandan da yeni sezonun kadro planlaması üzerine çalışıyor.

Bu sezon en çok dikkat çeken ve Avrupa devlerinin radarına giren isimlerden biri Szymanski...