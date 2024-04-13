TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe sil baştan! İsmail Kartal raporunu verdi...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de gelecek sezona dair adımlar atılmaya başlandı. Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal 9 futbolcu hakkında kararını verdi. Yönetimin bu konuda nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu oldu. İşte haberin detayları... FB SPOR HABERLERİ
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Kanarya'nın golleri ise 68. dakikada Dusan Tadic (p) ve 74'te İrfan Can Kahveci'den geldi.
Ayrıca F.Bahçe'de Jayden Oosterwolde 42. dakikada, Becao ise 84. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Sarı-lacivertli takım bu sonuçla birlikte turu, Kadıköy'de oynanacak rövanş maçına bırakmış oldu.
Bu maçı geride bırakan Kanarya, Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Vavacars Fatih Karagümrük maçına konsantre oldu.
Ligde 31 hafta geride kalırken, sarı-lacivertliler deplasmanda hiç mağlup olmadı ve 15 maçta 14 galibiyet - 1 beraberlik aldı.
Asıl puan kayıplarını iç sahada yaşayan Kanarya; 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı ve 31 haftalık süreçte 82 puan topladı.
Takımı önündeki maçlara hazırlayan teknik direktör İsmail Kartal, bir yandan da gelecek planlamasını sürdürüyor.
Gelecek sezon takımlar 14 kişilik yabancı kontenjanını 12'ye indirmek zorunda olurken; toplam kadro ise 30'dan 26'ya düşürülecek.
Bu doğrultuda 62 yaşındaki çalıştırıcıyı sezon sonunda zorlu bir süreç bekliyor.
Deneyimli çalıştırıcı ilk etapta beklenen performansları sergileyemeyen isimlerle yolların ayrılmasını istiyor.
Böylelikle takımdaki maaş yükü hafifletilirken aynı zamanda yeni gelecek isimlere kaynak oluşturulacak.
İşte F.Bahçe'deki son gelişmeler ve ayrılması beklenen 9 futbolcu...
LUAN PERES
Sezon başında büyük bir sakatlık yaşayan ve diz ameliyatı olan Luan Peres'in, gelecek sezon nasıl döneceği merak ediliyor.
Sarı-lacivertliler yabancı kontenjanının düşeceği ve oyuncudaki belirsizlik sebebiyle yolların ayrılmasına sıcak bakıyor.
LEONARDO BONUCCI
Devre arasında takıma katılan Leonardo Bonucci'nin sözleşmesi sona erecek. Kanarya, deneyimli stopere yeni bir teklif yapmayacak.
MIHA ZAJC
Geçen yılın başında yeni sözleşme imzalanan Miha Zajc, buna karşın beklentilerin altında kaldı.
Sloven oyuncuya uygun teklif gelmesi halinde yolların ayrılması planlanıyor.
JOSHUA KING
Sezonun birçoğunu Edin Dzeko ve Michy Batshuayi'nin arkasında geçiren Joshua King, sakatlıklardan da kurtulamadı.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Norveçli yıldızla yeni mukavele imzalanması beklenmiyor.
MIGUEL CRESPO
Devre arasında satın alma opsiyonuyla birlikte Rayo Vallecano'ya kiralanan Miguel Crespo'nun, sarı-lacivertli takıma geri dönmesi bekleniyor.
Krunic'in bonservisini alacak F.Bahçe, Portekizli isme teklif gelmesi halinde yollarını ayıracak.
SAMET AKAYDIN
Ocak ayında Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'a kiralanan Samet Akaydın'ın, 4 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.
Yunan ekibi Samet Akaydın'ı kadrosuna katmazsa, deneyimli stoperle ilgili karar kampta verilecek.
JOAO PEDRO
Sezonu Gremio'da kiralık olarak geçiren Joao Pedro, burada istenen performansı sergileyemedi.
F.Bahçe'yle 1 yıl sözleşmesi kalacak 32 yaşındaki santrforla yola devam edilmeyecek.
MICHY BATSHUAYI
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Michy Batshuayi'nin mukavelesi uzatılmak istense de, Belçikalı golcünün kararı geleceğinde başrol oynayacak.
RYAN KENT
Geçen yaz bonservissiz bir şekilde gelen Ryan Kent, kendisinden istenen katkıyı veremedi.
İngiliz kanat oyuncusuyla ilgilenen takımlar olduğu bilinirken, teklif gelmesi halinde gönderilebilir.
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