Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe sil baştan! İsmail Kartal raporunu verdi...

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe sil baştan! İsmail Kartal raporunu verdi...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de gelecek sezona dair adımlar atılmaya başlandı. Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal 9 futbolcu hakkında kararını verdi. Yönetimin bu konuda nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu oldu. İşte haberin detayları... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 11:12
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TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe sil baştan! İsmail Kartal raporunu verdi...

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Olympiakos'la karşı karşıya geldi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe sil baştan! İsmail Kartal raporunu verdi...

Mücadelede 3-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal'ın değişiklikleriyle maçtan 3-2 ayrılmasını bildi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe sil baştan! İsmail Kartal raporunu verdi...

Ev sahibi ekibin gollerini 8. dakikada Konstantinos Fortounis, 32'de Stevan Jovetic ve 57. dakikada ise Chiquinho kaydetti.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe sil baştan! İsmail Kartal raporunu verdi...

Kanarya'nın golleri ise 68. dakikada Dusan Tadic (p) ve 74'te İrfan Can Kahveci'den geldi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe sil baştan! İsmail Kartal raporunu verdi...

Ayrıca F.Bahçe'de Jayden Oosterwolde 42. dakikada, Becao ise 84. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe sil baştan! İsmail Kartal raporunu verdi...

Sarı-lacivertli takım bu sonuçla birlikte turu, Kadıköy'de oynanacak rövanş maçına bırakmış oldu.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe sil baştan! İsmail Kartal raporunu verdi...

Bu maçı geride bırakan Kanarya, Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Vavacars Fatih Karagümrük maçına konsantre oldu.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe sil baştan! İsmail Kartal raporunu verdi...

Ligde 31 hafta geride kalırken, sarı-lacivertliler deplasmanda hiç mağlup olmadı ve 15 maçta 14 galibiyet - 1 beraberlik aldı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe sil baştan! İsmail Kartal raporunu verdi...

Asıl puan kayıplarını iç sahada yaşayan Kanarya; 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı ve 31 haftalık süreçte 82 puan topladı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe sil baştan! İsmail Kartal raporunu verdi...

Takımı önündeki maçlara hazırlayan teknik direktör İsmail Kartal, bir yandan da gelecek planlamasını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe sil baştan! İsmail Kartal raporunu verdi...

Gelecek sezon takımlar 14 kişilik yabancı kontenjanını 12'ye indirmek zorunda olurken; toplam kadro ise 30'dan 26'ya düşürülecek.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe sil baştan! İsmail Kartal raporunu verdi...

Bu doğrultuda 62 yaşındaki çalıştırıcıyı sezon sonunda zorlu bir süreç bekliyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe sil baştan! İsmail Kartal raporunu verdi...

Deneyimli çalıştırıcı ilk etapta beklenen performansları sergileyemeyen isimlerle yolların ayrılmasını istiyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe sil baştan! İsmail Kartal raporunu verdi...

Böylelikle takımdaki maaş yükü hafifletilirken aynı zamanda yeni gelecek isimlere kaynak oluşturulacak.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe sil baştan! İsmail Kartal raporunu verdi...

İşte F.Bahçe'deki son gelişmeler ve ayrılması beklenen 9 futbolcu...

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe sil baştan! İsmail Kartal raporunu verdi...

LUAN PERES

Sezon başında büyük bir sakatlık yaşayan ve diz ameliyatı olan Luan Peres'in, gelecek sezon nasıl döneceği merak ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe sil baştan! İsmail Kartal raporunu verdi...

Sarı-lacivertliler yabancı kontenjanının düşeceği ve oyuncudaki belirsizlik sebebiyle yolların ayrılmasına sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe sil baştan! İsmail Kartal raporunu verdi...

LEONARDO BONUCCI

Devre arasında takıma katılan Leonardo Bonucci'nin sözleşmesi sona erecek. Kanarya, deneyimli stopere yeni bir teklif yapmayacak.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe sil baştan! İsmail Kartal raporunu verdi...

MIHA ZAJC

Geçen yılın başında yeni sözleşme imzalanan Miha Zajc, buna karşın beklentilerin altında kaldı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe sil baştan! İsmail Kartal raporunu verdi...

Sloven oyuncuya uygun teklif gelmesi halinde yolların ayrılması planlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe sil baştan! İsmail Kartal raporunu verdi...

JOSHUA KING

Sezonun birçoğunu Edin Dzeko ve Michy Batshuayi'nin arkasında geçiren Joshua King, sakatlıklardan da kurtulamadı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe sil baştan! İsmail Kartal raporunu verdi...

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Norveçli yıldızla yeni mukavele imzalanması beklenmiyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe sil baştan! İsmail Kartal raporunu verdi...

MIGUEL CRESPO

Devre arasında satın alma opsiyonuyla birlikte Rayo Vallecano'ya kiralanan Miguel Crespo'nun, sarı-lacivertli takıma geri dönmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe sil baştan! İsmail Kartal raporunu verdi...

Krunic'in bonservisini alacak F.Bahçe, Portekizli isme teklif gelmesi halinde yollarını ayıracak.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe sil baştan! İsmail Kartal raporunu verdi...

SAMET AKAYDIN

Ocak ayında Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'a kiralanan Samet Akaydın'ın, 4 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe sil baştan! İsmail Kartal raporunu verdi...

Yunan ekibi Samet Akaydın'ı kadrosuna katmazsa, deneyimli stoperle ilgili karar kampta verilecek.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe sil baştan! İsmail Kartal raporunu verdi...

JOAO PEDRO

Sezonu Gremio'da kiralık olarak geçiren Joao Pedro, burada istenen performansı sergileyemedi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe sil baştan! İsmail Kartal raporunu verdi...

F.Bahçe'yle 1 yıl sözleşmesi kalacak 32 yaşındaki santrforla yola devam edilmeyecek.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe sil baştan! İsmail Kartal raporunu verdi...

MICHY BATSHUAYI

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Michy Batshuayi'nin mukavelesi uzatılmak istense de, Belçikalı golcünün kararı geleceğinde başrol oynayacak.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe sil baştan! İsmail Kartal raporunu verdi...

RYAN KENT

Geçen yaz bonservissiz bir şekilde gelen Ryan Kent, kendisinden istenen katkıyı veremedi.

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