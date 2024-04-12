Haberler Fenerbahçe Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe...

Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe...

Son dakika spor haberi: UEFA Konferans Ligi'nde heyecan son sürat devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin çeyrek finalde Olympiakos ile mücadele verdiği turnuvada şampiyonluk oranları güncellendi. İşte sarı-lacivertlilerin kupayı kazanma oranı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2024 Cuma 19:24
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Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe...

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin boy gösterdiği UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri güncellendi.

Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe...

Sarı-lacivertliler, Yunan ekibi Olympiakos ile çeyrek finalde tur atlama mücadelesi veriyor.

Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe...

İlk maçtan 3-2 mağlubiyetle ayrılan Kanarya, yarı final umutlarını 18 Nisan'da Kadıköy'de oynanacak mücadeleye bıraktı.

Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe...

Konferans Ligi'nde çeyrek final müsabakalarının ardından şampiyonluk ihtimalleri de güncellendi.

Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe...

Euro Club Index, son 8'de mücadele veren takımların kupayı kazanma oranlarını açıkladı.

İşte ihtimaller...

Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe...

1- Aston Villa - %32.2

Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe...

2- Fiorentina - %19.3

Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe...

3- Club Brugge - %12.5

Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe...

4- FENERBAHÇE - %11

Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe...

5- Lille - %10

Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe...

6- Olympiakos - %6.9

Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe...

7- Viktoria Plzen - %4.1

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