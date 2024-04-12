Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe...
Son dakika spor haberi: UEFA Konferans Ligi'nde heyecan son sürat devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin çeyrek finalde Olympiakos ile mücadele verdiği turnuvada şampiyonluk oranları güncellendi. İşte sarı-lacivertlilerin kupayı kazanma oranı...
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Konferans Ligi'nde çeyrek final müsabakalarının ardından şampiyonluk ihtimalleri de güncellendi.
Euro Club Index, son 8'de mücadele veren takımların kupayı kazanma oranlarını açıkladı.
İşte ihtimaller...
1- Aston Villa - %32.2
2- Fiorentina - %19.3
3- Club Brugge - %12.5
4- FENERBAHÇE - %11
5- Lille - %10
6- Olympiakos - %6.9
7- Viktoria Plzen - %4.1
8- PAOK - %4.1
DİĞER