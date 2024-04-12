Haberler Fenerbahçe Olympiakos 84-81 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Olympiakos 84-81 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET)

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 34. ve son hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler uzatmaya giden mücadeleden 84-81 mağlup ayrıldı. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2024 Cuma 23:20 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2024 Cuma 23:37
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Olympiakos 84-81 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY EuroLeague'nin 34. ve son haftasında Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk oldu.

Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan müsabakayı Matej Boltauzer (Slovenya), Tomislav Hordov (Hırvatistan) ve Olegs Latisevs (Letonya) hakem üçlüsü yönetti.

Zorlu mücadelenin normal süresi 69-69 eşitlikle sona erdi ve karşılaşma uzatmalara gitti.

Fenerbahçe Beko uzatma periyodunda rakibine 84-81 mağlup oldu.

RAKİP MONACO

Normal sezonu 6. sırada tamamlayan Fenerbahçe Beko, Play-Off'ta AS Monaco ile eşleşti.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'da yaprak dökümü! Tam 9 oyuncu ile yollar ayrılıyor
Korku dolu anlar! Antalya’da teleferik kabini düştü: Ölü ve yaralılar var
F.Bahçe'de ayrılıklar peş peşe! İsmail Kartal neşteri vurdu
Fırtına evinde yara aldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe Alagöz finale yükseldi!
F.Bahçe'de ayrılıklar peş peşe! İsmail Kartal neşteri vurdu
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bülent Uygun: 3 puan için çok mutluyuz Bülent Uygun: 3 puan için çok mutluyuz 23:42
F.Bahçe Beko uzatmada kaybetti! F.Bahçe Beko uzatmada kaybetti! 23:20
Batista Mendy: Hücum anlamında eksik kaldık! Batista Mendy: Hücum anlamında eksik kaldık! 22:39
Denswil: Hepimizde büyük hayal kırıklığı var Denswil: Hepimizde büyük hayal kırıklığı var 22:35
Abdullah Avcı: Trezeguet'nin sakatlığı... Abdullah Avcı: Trezeguet'nin sakatlığı... 22:25
Şampiyon Eyüpspor Manisa FK ile yenişemedi! Şampiyon Eyüpspor Manisa FK ile yenişemedi! 22:09
Daha Eski
Fırtına evinde yara aldı! Fırtına evinde yara aldı! 21:56
Fenerbahçe Alagöz finale yükseldi! Fenerbahçe Alagöz finale yükseldi! 21:00
G.Saray'da Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor! G.Saray'da Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor! 20:59
Djokovic yarı finalde! Djokovic yarı finalde! 20:30
Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı CANLI Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı CANLI 20:23
Beşiktaş Samsunspor maçına hazır! Beşiktaş Samsunspor maçına hazır! 20:05