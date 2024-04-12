Olympiakos 84-81 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY EuroLeague'nin 34. ve son haftasında Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk oldu.
Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan müsabakayı Matej Boltauzer (Slovenya), Tomislav Hordov (Hırvatistan) ve Olegs Latisevs (Letonya) hakem üçlüsü yönetti.
Zorlu mücadelenin normal süresi 69-69 eşitlikle sona erdi ve karşılaşma uzatmalara gitti.
Fenerbahçe Beko uzatma periyodunda rakibine 84-81 mağlup oldu.
RAKİP MONACO
Normal sezonu 6. sırada tamamlayan Fenerbahçe Beko, Play-Off'ta AS Monaco ile eşleşti.