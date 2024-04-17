Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Branco menajeriyle görüştü

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Branco menajeriyle görüştü

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de şampiyonluk yarışına giren Fenerbahçe ve Galatasaray bu defa transferde karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerde Branco, Galatasaray'ın da istediği oyuncu için menajeriyle temasa geçti. İşte detaylar... FB - GS HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Branco menajeriyle görüştü

Fenerbahçe önümüzdeki sezon kadrosuna kaliteli bir orta saha oyuncusu eklemek için çalışmalara başladı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Leandro Barreiro için harekete geçti.

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Branco menajeriyle görüştü

Fenerbahçe, Alman Ligi ekiplerinden Mainz'da forma giyen 24 yaşındaki orta saha için ilk görüşmesini gerçekleştirdi. Sportif Direktör Marco Branco'nun Lüksemburglu yıldız futbolcunun menajeri ile bir araya geldiği ve oyuncunun şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Branco menajeriyle görüştü

2018 yılından beri Alman kulübünde forma giyen Barreiro'nun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Branco menajeriyle görüştü

Bu sezon 28 resmi maçta forma giyen genç yetenek, 2 gol atma başarısı gösterdi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Branco menajeriyle görüştü

2018 yılında 200 bin Euro piyasa değeri olan Barreiro'nun şu anki piyasa değeri ise 14 milyon Euro.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Branco menajeriyle görüştü

56 kez Lüksemburg Milli Takımı forması giyen merkez orta saha 2 kez fileleri havalandırdı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe-Olympiakos maçı şifresiz mi, kaçta ne zaman?
F.Bahçe'den 10 numara bombası!
İstanbul namaz vakitleri 17 Nisan Çarşamba
Canlı altın fiyatları Kapalı Çarşı
1 MAYIS ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ 2024?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe-Olympiakos maçı şifresiz mi, kaçta ne zaman? Fenerbahçe-Olympiakos maçı şifresiz mi, kaçta ne zaman? 01:23
PSG Devler Ligi'nde yarı finalde! PSG Devler Ligi'nde yarı finalde! 00:11
Dortmund inanılmazı başardı! Dortmund inanılmazı başardı! 00:10
A. Efes Avrupa'ya veda etti! A. Efes Avrupa'ya veda etti! 00:10
TFF VAR kayıtlarını açıkladı! Fenerbahçe maçında... TFF VAR kayıtlarını açıkladı! Fenerbahçe maçında... 00:10
Tarihin en iyi takımları açıklandı! F.Bahçe ve G.Saray... Tarihin en iyi takımları açıklandı! F.Bahçe ve G.Saray... 00:10
Daha Eski
Buruk'tan beklenmedik Aurier kararı! Buruk'tan beklenmedik Aurier kararı! 00:10
G.Saray Zaniolo'dan 2 katı para kazanacak G.Saray Zaniolo'dan 2 katı para kazanacak 00:10
Şampiyon kim olacak? İşte G.Saray ve F.Bahçe'nin kalan maçları Şampiyon kim olacak? İşte G.Saray ve F.Bahçe'nin kalan maçları 00:10
Ferdi'nin alternatifi Barcelona'dan geliyor! Ferdi'nin alternatifi Barcelona'dan geliyor! 00:10
Fırtına'dan Nijeryalı yıldıza kanca! Fırtına'dan Nijeryalı yıldıza kanca! 00:10
Arat'tan teknik direktör açıklaması! "Yüzde 50..." Arat'tan teknik direktör açıklaması! "Yüzde 50..." 00:10