Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Branco menajeriyle görüştü
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de şampiyonluk yarışına giren Fenerbahçe ve Galatasaray bu defa transferde karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerde Branco, Galatasaray'ın da istediği oyuncu için menajeriyle temasa geçti. İşte detaylar... FB - GS HABERLERİ
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Bu sezon 28 resmi maçta forma giyen genç yetenek, 2 gol atma başarısı gösterdi.
2018 yılında 200 bin Euro piyasa değeri olan Barreiro'nun şu anki piyasa değeri ise 14 milyon Euro.
56 kez Lüksemburg Milli Takımı forması giyen merkez orta saha 2 kez fileleri havalandırdı.
Fenerbahçe Yönetimi'nin sezon bitmeden Barreiro ile resmi temaslara başlaması bekleniyor.
Galatasaray ve Fenerbahçe dışında oyuncuyla Alman kulüpleri de yakından ilgileniyor.
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