Haberler Fenerbahçe Tarihi transfer savaşı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor aynı yıldızın peşinde

Tarihi transfer savaşı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor aynı yıldızın peşinde

Son dakika transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de sezonun bitimine 6 hafta kala yaz transfer dönemi için çalışmalar hızlandı. Gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi verecek olan Süper Lig'in 4 devi Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 11:19 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 11:20
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MERT KILIÇ
Tarihi transfer savaşı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor aynı yıldızın peşinde

Trendyol Süper Lig'de 2023/2024 sezonunun sonuna yaklaşılırken, takımlar şimdiden gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına hız verdi.

Tarihi transfer savaşı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor aynı yıldızın peşinde

Yaz transfer döneminde özellikle 4 büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yapcağı hamleler merak ediliyor.

Tarihi transfer savaşı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor aynı yıldızın peşinde

Kabus gibi bir sezon geçiren ve geçtiğimiz günlerde ocak ayında takımın başına getirilen Fernando Santos ile yollarını ayıran Beşiktaş, topladığı 48 puanla 4. sırada bulunuyor.

Tarihi transfer savaşı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor aynı yıldızın peşinde

Sezon başında takımı İsmail Kartal'a emanet eden ve kadrosuna kattığı yıldız isimlerle dikkat çeken Fenerbahçe, 85 puanla 2. sırada yer alıyor.

Tarihi transfer savaşı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor aynı yıldızın peşinde

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve bu sezon da aynı başarıyı tekrar etmek isteyen Galatasaray, 87 puanla zirvede bulunuyor.

Tarihi transfer savaşı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor aynı yıldızın peşinde

Beşiktaş gibi istediği gibi bir sezon geçiremeyen Trabzonspor ise topladığı 52 puanla 3. sırada yer alıyor.

Tarihi transfer savaşı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor aynı yıldızın peşinde

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan ve şampiyonluk mücadelesi verecek olan Süper Lig'in 4 devi Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Tarihi transfer savaşı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor aynı yıldızın peşinde

4 BÜYÜKLERİN IHEANACHO SAVAŞI

Fransız basını, 4 kulübün de İngiltere Championship ekibi Leicester City'de forma giyen Kelechi Iheanacho ile ilgilendiğini duyurdu.

Tarihi transfer savaşı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor aynı yıldızın peşinde

Africa Foot United'da yer alan haberde Nijeryalı futbolcuya Türkiye'den yoğun ilgi olduğu ve kariyerini Süper Lig'de sürdürebileceği kaydedildi.

Tarihi transfer savaşı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor aynı yıldızın peşinde

Trabzonspor'un sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek Paul Onuachu'nun yerini Kelechi Iheanacho ile doldurmak istediği belirtilirken; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da oyuncunun durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.

Tarihi transfer savaşı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor aynı yıldızın peşinde

Kelechi Iheanacho bu sezon Leicester City formasıyla 25 maça çıktı.

Tarihi transfer savaşı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor aynı yıldızın peşinde

Nijeryalı forvet, 6 gol ve 3 asist kaydederek 9 gole direkt katkı sağladı.

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