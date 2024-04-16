Tarihi transfer savaşı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor aynı yıldızın peşinde
Son dakika transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de sezonun bitimine 6 hafta kala yaz transfer dönemi için çalışmalar hızlandı. Gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi verecek olan Süper Lig'in 4 devi Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 11:19 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 11:20
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Sezon başında takımı İsmail Kartal'a emanet eden ve kadrosuna kattığı yıldız isimlerle dikkat çeken Fenerbahçe, 85 puanla 2. sırada yer alıyor.
Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve bu sezon da aynı başarıyı tekrar etmek isteyen Galatasaray, 87 puanla zirvede bulunuyor.
Beşiktaş gibi istediği gibi bir sezon geçiremeyen Trabzonspor ise topladığı 52 puanla 3. sırada yer alıyor.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan ve şampiyonluk mücadelesi verecek olan Süper Lig'in 4 devi Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
4 BÜYÜKLERİN IHEANACHO SAVAŞI
Fransız basını, 4 kulübün de İngiltere Championship ekibi Leicester City'de forma giyen Kelechi Iheanacho ile ilgilendiğini duyurdu.
Africa Foot United'da yer alan haberde Nijeryalı futbolcuya Türkiye'den yoğun ilgi olduğu ve kariyerini Süper Lig'de sürdürebileceği kaydedildi.
Trabzonspor'un sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek Paul Onuachu'nun yerini Kelechi Iheanacho ile doldurmak istediği belirtilirken; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da oyuncunun durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.
Kelechi Iheanacho bu sezon Leicester City formasıyla 25 maça çıktı.
Nijeryalı forvet, 6 gol ve 3 asist kaydederek 9 gole direkt katkı sağladı.
Iheanacho'nun Leicester City ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
27 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeriyse 13 milyon Euro.
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