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Fenerbahçe'de Livakovic gerçeği! Ayrılıktan o vazgeçirmiş

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük engelini geçen Fenerbahçe'de, Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic kalesinde devleşmişti. Trabzonspor maçı sonrası ayrılığı kafasına koyan 29 yaşındaki futbolcuyu, o ismin vazgeçirdiği ortaya çıktı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 06:50
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Fenerbahçe'de Livakovic gerçeği! Ayrılıktan o vazgeçirmiş

Fenerbahçe'nin transferi için uzun uğraşlar verdiği Dominik Livakovic, son haftalarda performansıyla tartışma konusu olmuştu. Yediği hatalı goller, iyi antrenman yapamamasına bağlanmış, kendisini Dinamo Zagreb'ten tanıyan kaleci antrenörü Sandro Zufic 14 Şubat'ta transfer edilerek teknik heyete katılmıştı. Ancak Trabzonspor maçındaki tribün ve saha olayları, duygusal bir karaktere sahip olan 29 yaşındaki eldiveni yol ayrımına getirdi. Psikolojisinin bozukluğu 3-2 kaybedilen Olympiakos maçında yediği hatalı gollerle kendini hissettirdi.

Fenerbahçe'de Livakovic gerçeği! Ayrılıktan o vazgeçirmiş

KARŞI KARŞIYA DA GOLE İZİN VERMEDİ

Fatih Karagümrük maçında futbolseverler bambaşka bir Livakovic izledi. Hırvatistan'ın son Dünya Kupası'nda elde ettiği 3.'lükte büyük payı olan tecrübeli file bekçisi o günlerdeki gibi kalesinde devleşti. Özellikle 32. dakikada Güven Yalçın'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı kurtarış 'Şampiyonluğun habercisi' olarak değerlendirildi. 29 yaşındaki eldiven, Karagümrük mücadelesinde bir gol yemesine rağmen 7 şutun 6'sında klasını konuşturdu.

Fenerbahçe'de Livakovic gerçeği! Ayrılıktan o vazgeçirmiş

KİM OLDUĞUNU GÖSTERECEKSİN

Bu geri dönüşte Sandro Zufic'in büyük payı olduğu öğrenildi. Başarılı antrenör son 3 gün Livakovic üzerinde ekstra mesai yaparken sadece saha içinde değil, saha dışında da konuşmalarıyla öğrencisini takımda kalması yönünde ikna etti. Fenerbahçe'nin şampiyonluğunda kendisinin büyük payı olacağından, taraftarın desteğine kadar pek çok konuda fikirlerini paylaşan Zufic, "Burada kalmalısın ve Livakovic'in kim olduğunu göstermelisin" sözleri etkisini hissettirdi.

Fenerbahçe'de Livakovic gerçeği! Ayrılıktan o vazgeçirmiş

DUYGUSAL BİR KARAKTER!

Sabah Spor, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Karagümrük maçı sonrası "En iyi oyununu ortaya koydu" ded-i ği Livakovic'i Hırvat gazeteci Vlado Boban'a sordu. Boban, tecrübeli file bekçisi için, ''O her zaman çok duygusal bir karakterdi. Ayrıca sakin ve soğukkanlı bir yapısı vardır. Kendisini her zaman geliştirmeyi düşünür. Onu kaos içinde, tartışmaların içerisinde, kavgada ve gürültü içerisinde hiçbir zaman göremezsiniz. Sadece işini yapar. Olumsuz durumlar onu etkiler ve kurtulması biraz zaman alır" açıklamalarını yaptı.

Fenerbahçe'de Livakovic gerçeği! Ayrılıktan o vazgeçirmiş

BABA-OĞUL GİBİLER...

Futbolculuk kariyerini erken yaşta bitiren Sandro Zufic, 28 yaşındayken antrenörlük görevine başladı. Hırvatistan futbolunda başta Livokovic olmak üzere genç kalecilerin yetiştirilmesine önemli katkıları olan 44 yaşındaki antrenör, Nenad Bjelica döneminde Trabzon'da görev yapmıştı. Livakovic, D.Zagreb'de Zufic ile 3 sene birlikte çalışmıştı.

Fenerbahçe'de Livakovic gerçeği! Ayrılıktan o vazgeçirmiş

2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Fenerbahçe'nin sezon başında Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'ten 6 milyon 650 bin Euro bonservis bedeliyle renklerine kattığı Livakovic'in sözleşmesi 30 Haziran 2028'de bitecek. 29 yaşındaki kaleci bu sezon 40 resmi maçta 3600 dakika oynadı. 43 gol yerken, 16 mücadelede rakiplere gol izni vermedi.

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