Haberler Konferans Ligi Ömer Üründül Olympiakos - Fenerbahçe maçını yorumladı

Ömer Üründül Olympiakos - Fenerbahçe maçını yorumladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, sahadan 3-2'lik yenilgiyle ayrılarak turu rövanş maçına bıraktı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, Olympiakos - Fenerbahçe maçını çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı... (FB spor haberi)

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2024 Cuma 07:39 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2024 Cuma 07:40
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Ömer Üründül Olympiakos - Fenerbahçe maçını yorumladı

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, çeyrek final ilk maçında deplasmanda Olympiakos ile kozlarını paylaştı.

Ömer Üründül Olympiakos - Fenerbahçe maçını yorumladı

Sarı-lacivertliler, 3-0 geriye düştüğü maçtan 3-2 mağlup ayrılarak tur umutlarını İstanbul'a taşıdı.

Ömer Üründül Olympiakos - Fenerbahçe maçını yorumladı

Ev sahibi takımın golleri Fortounis, Jovetic ve Chiquinho'dan gelirken, temsilcimizin gollerini Tadic (p) ve İrfan Can Kahveci kaydetti.

Ömer Üründül Olympiakos - Fenerbahçe maçını yorumladı

Usta yorumcu Ömer Üründül, Olympiakos - Fenerbahçe karşılaşmasını Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı...

Ömer Üründül Olympiakos - Fenerbahçe maçını yorumladı

ÖMER ÜRÜNDÜL - KRUNIC VE ZAJC 9 KİŞİ OYNATTI

Atina'daki kritik maçta Fenerbahçe 60 dakika adeta sahada yoktu. Rakibin etkili takım presi karşısında hiç organize olamadılar. Oyunun kontrolü tamamen Olympiakos'taydı.

Ömer Üründül Olympiakos - Fenerbahçe maçını yorumladı

Çağlar'ın büyük hatasıyla erken skor dezavantajına düşüldü. Dakikalar ilerledikçe Fenerbahçe'de hiçbir kıpırdanma görülmüyordu. Sonra ikinci gol geldi. Artık işler tamamen çıkmaza girmişti. Çünkü bırakalım bu yarıda pas yapmamayı yarım pozisyon dahi yoktu.

Ömer Üründül Olympiakos - Fenerbahçe maçını yorumladı

İkinci yarı da benzer şekilde başladı. Bu görüntüde fark üçe çıktı. Sonra İsmail Kartal, Fred ve İsmail Yüksek'i sahaya sürdü. Büyük moral bozukluğuna rağmen takım reaksiyon göstermeye başladı.

Ömer Üründül Olympiakos - Fenerbahçe maçını yorumladı

Önce Tadic'in penaltısıyla fark 2'ye indi sonra güzel bir atak sonucu İrfan Can ile ikinci gol geldi. Bundan sonraki bölümde kontrol tamamen Fenerbahçe'deydi.

Ömer Üründül Olympiakos - Fenerbahçe maçını yorumladı

Farkın 1'e inmesiyle hem riskleri azalttılar hem de 3. golü aradılar. Az kalsın Bonucci son saniyede beraberlik golünü de atıyordu.

Ömer Üründül Olympiakos - Fenerbahçe maçını yorumladı

Şimdi gelelim İsmail Kartal'ın inanılmaz teknik adam yanlışlarına; 0-3'ten tur için ümitli bir skora gelinen geri dönüşü bir kenara bırakalım. Ferdi, Fred ve İsmail Yüksek nasıl ilk 11'de başlamazlar!

Ömer Üründül Olympiakos - Fenerbahçe maçını yorumladı

Hadi ikisinin sakatlık problemi var, oyunun gidişatına göre hamlemi yapayım diye düşündü, o zaman neden devrede yapmıyorsun?

Ömer Üründül Olympiakos - Fenerbahçe maçını yorumladı

0-3'dan sonra Fenerbahçe oyuna bir ağırlık koydu ama rakibin acemice yaptığı gereksiz penaltı olmasa bu geri dönüş sağlanabilir miydi?

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