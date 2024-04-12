Ömer Üründül Olympiakos - Fenerbahçe maçını yorumladı

Şimdi gelelim İsmail Kartal'ın inanılmaz teknik adam yanlışlarına; 0-3'ten tur için ümitli bir skora gelinen geri dönüşü bir kenara bırakalım. Ferdi, Fred ve İsmail Yüksek nasıl ilk 11'de başlamazlar!

Hadi ikisinin sakatlık problemi var, oyunun gidişatına göre hamlemi yapayım diye düşündü, o zaman neden devrede yapmıyorsun?