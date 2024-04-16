Fenerbahçe'de Edin Dzeko gerçeği! Attığı golden sonra...

Fenerbahçe'de bu sezonun en önemli transferlerinden olan Dzeko, gerek saha içi ve dışındaki davranışlarıyla kendisine güvenenleri haklı çıkarmaya devam ediyor.

Sarı-lacivertli formayla 40 resmi maça çıkan ve 24 gol, 9 asist üreten Boşnak futbolcu, takımının hem Süper Lig'de hem de UEFA Konferans Ligi'nde yola devam etmesinde başrolü oynadı.