Fenerbahçe'de Edin Dzeko gerçeği! Attığı golden sonra...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de Edin Dzeko, attığı golle takımını galibiyete taşıyan isimlerden biri oldu. Yaptığı skor katkısıyla takımın vazgeçilmezlerinden biri olan Boşnak golcüyle ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Fenerbahçe bu sonuçla puanını 85'e çıkararak Galatasaray'ı takibini sürdürdü.
Bu sezonki 16. yenilgisini alan VavaCars Fatih Karagümrük ise 30 puanda kaldı.
Sarı-lacivertlilerin tecrübeli forveti Edin Dzeko, Fatih Karagümrük maçında alınan 2-1'lik galibiyetin mimarlarından birisi oldu.
Fenerbahçe'de bu sezonun en önemli transferlerinden olan Dzeko, gerek saha içi ve dışındaki davranışlarıyla kendisine güvenenleri haklı çıkarmaya devam ediyor.
Sarı-lacivertli formayla 40 resmi maça çıkan ve 24 gol, 9 asist üreten Boşnak futbolcu, takımının hem Süper Lig'de hem de UEFA Konferans Ligi'nde yola devam etmesinde başrolü oynadı.
38 yaşında olmasına karşın Fenerbahçe'nin en çok koşan ve mücadele eden isimleri arasında başı çeken Dzeko'nun son Olympiakos ve Karagümrük maçlarında yaptıkları ise ayakta alkışlandı.
Hürriyet'in haberine göre; Olympiakos deplasmanında kendisine olumsuz tezahürat yapan Yunan taraftarlara formasındaki Türk bayrağını öperek karşılık veren Dzeko, Karagümrük maçında da attığı gole sevinmek yerine doğruca, sakatlandığı için yerde yatan Osayi-Samuel'in yanına koşup durumunu sordu.
"SÖYLEDİĞİ SORGULANMAZ, UYGULANIR"
Edin Dzeko'yu anlatan yakınları, "Dzeko'nun söylediği asla sorgulanmaz, uygulanır. Çünkü herkes onun iyi niyetine ve doğrusunu bildiğine inanır.
Teknik direktör İsmail Kartal'a en çok yardımcı olan futbolcudur. Antrenmanlara bir saat önceden gelip fitness yapar.
Aile hayatı çok düzgündür, profesyonelce yaşar. Kariyeri şampiyonluklarla dolu olmasına rağmen kibirin zerresi yoktur. Tüm takım arkadaşlarının yardımına koşar.
Fenerbahçe'de uzun yıllardır aranan saha içi lider ve kaptan profilini tam olarak dolduran Edin Dzeko, Samandıra'da büyük saygı uyandırıyor.
Sezon başında yeni transferleri karşılayan, onlarla birlikte tesislerde yemek yiyen, İstanbul'u gezdiren, dışarıda ailelerle yemek yiyerek hızlı adaptasyon sağlamalarını yardım eden Edin Dzeko'nun tesislerde de her soruna yardımcı olduğu öğrenildi.
Boşnak yıldızın ayrıca İsmail Kartal ile futbolcu arasında diyaloğu geliştiren, soyuna odasında hocadan sonra kaptan olarak konuşma yaptığı ve çok iyi bir motivatör olduğu aktarıldı.
DİĞER