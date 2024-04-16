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Fenerbahçe'de Edin Dzeko gerçeği! Attığı golden sonra...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de Edin Dzeko, attığı golle takımını galibiyete taşıyan isimlerden biri oldu. Yaptığı skor katkısıyla takımın vazgeçilmezlerinden biri olan Boşnak golcüyle ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 10:18
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Fenerbahçe'de Edin Dzeko gerçeği! Attığı golden sonra...

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanına konuk oldu.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko gerçeği! Attığı golden sonra...

Sarı-lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko gerçeği! Attığı golden sonra...

Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Edin Dzeko ve 57. dakikada Michy Batshuayi (p) kaydetti.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko gerçeği! Attığı golden sonra...

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 85'e çıkararak Galatasaray'ı takibini sürdürdü.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko gerçeği! Attığı golden sonra...

Bu sezonki 16. yenilgisini alan VavaCars Fatih Karagümrük ise 30 puanda kaldı.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko gerçeği! Attığı golden sonra...

Sarı-lacivertlilerin tecrübeli forveti Edin Dzeko, Fatih Karagümrük maçında alınan 2-1'lik galibiyetin mimarlarından birisi oldu.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko gerçeği! Attığı golden sonra...

Fenerbahçe'de bu sezonun en önemli transferlerinden olan Dzeko, gerek saha içi ve dışındaki davranışlarıyla kendisine güvenenleri haklı çıkarmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko gerçeği! Attığı golden sonra...

Sarı-lacivertli formayla 40 resmi maça çıkan ve 24 gol, 9 asist üreten Boşnak futbolcu, takımının hem Süper Lig'de hem de UEFA Konferans Ligi'nde yola devam etmesinde başrolü oynadı.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko gerçeği! Attığı golden sonra...

38 yaşında olmasına karşın Fenerbahçe'nin en çok koşan ve mücadele eden isimleri arasında başı çeken Dzeko'nun son Olympiakos ve Karagümrük maçlarında yaptıkları ise ayakta alkışlandı.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko gerçeği! Attığı golden sonra...

Hürriyet'in haberine göre; Olympiakos deplasmanında kendisine olumsuz tezahürat yapan Yunan taraftarlara formasındaki Türk bayrağını öperek karşılık veren Dzeko, Karagümrük maçında da attığı gole sevinmek yerine doğruca, sakatlandığı için yerde yatan Osayi-Samuel'in yanına koşup durumunu sordu.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko gerçeği! Attığı golden sonra...

"SÖYLEDİĞİ SORGULANMAZ, UYGULANIR"

Edin Dzeko'yu anlatan yakınları, "Dzeko'nun söylediği asla sorgulanmaz, uygulanır. Çünkü herkes onun iyi niyetine ve doğrusunu bildiğine inanır.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko gerçeği! Attığı golden sonra...

Teknik direktör İsmail Kartal'a en çok yardımcı olan futbolcudur. Antrenmanlara bir saat önceden gelip fitness yapar.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko gerçeği! Attığı golden sonra...

Aile hayatı çok düzgündür, profesyonelce yaşar. Kariyeri şampiyonluklarla dolu olmasına rağmen kibirin zerresi yoktur. Tüm takım arkadaşlarının yardımına koşar.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko gerçeği! Attığı golden sonra...

Fenerbahçe'de uzun yıllardır aranan saha içi lider ve kaptan profilini tam olarak dolduran Edin Dzeko, Samandıra'da büyük saygı uyandırıyor.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko gerçeği! Attığı golden sonra...

Sezon başında yeni transferleri karşılayan, onlarla birlikte tesislerde yemek yiyen, İstanbul'u gezdiren, dışarıda ailelerle yemek yiyerek hızlı adaptasyon sağlamalarını yardım eden Edin Dzeko'nun tesislerde de her soruna yardımcı olduğu öğrenildi.

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