Spor yazarları Olympiakos - Fenerbahçe maçını değerlendirdi
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, çeyrek finaldeki ilk maçında Olympiakos deplasmanına konuk oldu. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 3-2 mağlup ayrılarak tur umutlarını İstanbul'a taşıdı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Olympiakos - Fenerbahçe maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Fenerbahçe'nin golleriyse 68. dakikada Dusan Tadic (p) ve 74. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi.
Fotomaç Gazetesi yazarlar, Olympiakos - Fenerbahçe mücadelesini köşelerinde değerlendirdi. İşte o yazılar...
EMRE BOL - FABRİKA AYARLARI...
Artık bu kadar sakatlık olması size de tuhaf gelmiyor mu? Olacak iş değil? Dün gece kervana Oosterwalde'de katıldı. Ya idmanları yaptıran antrenörlerde ya da sağlık ekibinde sıkıntı var. Fenerbahçe Yönetimi'nin kalan haftalarda bu konunun üzerine dikkatle eğilmesi gerekiyor.
İsmail Kartal'ın yaptığı dengesiz rotasyon aslında kolaylıkla kazanacağımız bir maçı ne hale getirdi. Özellikle Krunic-Zajc orta sahası hakikaten felaket. O bölge takımın en savaşçı yeri olmalı.
Gelin görün ki ne Zajc ne de Krunic koskoca ilk yarı boyunca tek bir ikili mücadele kazanamadılar. Bu rezil istatistik futbol sahalarında görünmeyen cinsten!
Çağlar bir türlü istenilen formu yakalayamadı. Kalan haftalarda da Fenerbahçe seviyesine ulaşabilmesi zor görünüyor.
Livakovic de istenileni veremeyenler grubunun bir diğer parçası. Yediği golleri görünce, "Bu adam nasıl Hırvatistan milli takımının kalecisi olmuş" diye düşünmeden edemiyorum.
İsmail hocanın geç de olsa Fred-İsmail'i oyuna alması maçın seyrini tamamen değiştirdi. İnanın Olympiakos takımının bize 3 gol atacak gücü yok. Golleri kendi kendimize yedik! Geride topu eveleyip geveleyince gereksiz pozisyonlar oldu.
Fred ve İsmail orta sahada hem top kapmaya hem de kazandığı topları olumlu kullanmaya başlamasıyla arka arkaya golleri bulduk. Yunan takımında bir şey yok, biz bu takımı eleriz. Yeter ki Fenerbahçe fabrika ayarlarına geri dönsün.
GÜRCAN BİLGİÇ - ANALİZ!
Maç bittiğindeki rakamlara baktığımızda Olympiakos'un "bir" bile olamayan gol beklentisi var. Üç tane attılar ama. İsmail Kartal'ın maç öncesinde bahsettiği "analiz" bu aslında.
Rakibin gollerinde Çağlar – Krunic ortaklığının getirdiği hatalar var. Ne zaman ayaklarına top gelse bastılar aldılar, pozisyon da buldular, gol de. Bu da rakip hocanın analizi.
"En iyilerin" kulübede otururken, bir hafta öncesinin "parlayan" ikilisine (Krunic-Zajc) güvenmek aslında hata değil.
Yukarda yazdığımız gibi pozisyona bile girmeden üç tane attı Olympiakos. Bu hesaplanamaz durum. Ama ilk 45 bittiğinde tabelada da, soyunma odasında da vardı "bu durum"… Yine de 60'ı beklemek hamle yapmak için, aslında maçtan önceki "analiz" in verisi.
Şöyle planladılar; "60'a kadar oyunu tutacağız. Çok koşacaklar, yorulacaklar. Sonrasında hamle yapıp skoru alacağız..."Eeee; alamadın işte, niye bekliyorsun?
Çok şey var söylenecek. Yine de takım olarak "tel tel" döküldükleri bir ilk yarıdan sonra, hem karakterlerini, hem de kalitelerini ortaya koyup, 3-0'dan, 3-2'ye getirdiler maçı.
Yarı final için iki gole ihtiyaçları olacağı bir Kadıköy Gecesi'ne bıraktılar maçı. Başından sonuna, yapılan hatalar – acemiliklerle dolu dakikaların ardından, sonsuz hayal kırıklığını, "avantajlı sonuca" çevirmeyi başardılar.
Bu sezondaki Fenerbahçe'nin genetiğinden çok farklı, ama "vazgeçmeyenler kulübü" nün herkesi alıştırdığı bir gece yaşadık aslında. Bu takım çok şey hak ediyor, yoluna devam ediyor.
DİĞER