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Spor yazarları Olympiakos - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, çeyrek finaldeki ilk maçında Olympiakos deplasmanına konuk oldu. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 3-2 mağlup ayrılarak tur umutlarını İstanbul'a taşıdı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Olympiakos - Fenerbahçe maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2024 Cuma 06:52
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Spor yazarları Olympiakos - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos deplasmanına konuk oldu.

Spor yazarları Olympiakos - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Sarı-lacivertliler, Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanan mücadeleden 3-2 mağlup ayrılarak tur umutlarını Kadıköy'e taşıdı.

Spor yazarları Olympiakos - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Yunan ekibine galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Kostas Fortounis, 32. dakikada Stevan Jovetic ve 57. dakikada Chiquinho kaydetti.

Spor yazarları Olympiakos - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Fenerbahçe'nin golleriyse 68. dakikada Dusan Tadic (p) ve 74. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi.

Spor yazarları Olympiakos - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Fotomaç Gazetesi yazarlar, Olympiakos - Fenerbahçe mücadelesini köşelerinde değerlendirdi. İşte o yazılar...

Spor yazarları Olympiakos - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

EMRE BOL - FABRİKA AYARLARI...

Artık bu kadar sakatlık olması size de tuhaf gelmiyor mu? Olacak iş değil? Dün gece kervana Oosterwalde'de katıldı. Ya idmanları yaptıran antrenörlerde ya da sağlık ekibinde sıkıntı var. Fenerbahçe Yönetimi'nin kalan haftalarda bu konunun üzerine dikkatle eğilmesi gerekiyor.

Spor yazarları Olympiakos - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İsmail Kartal'ın yaptığı dengesiz rotasyon aslında kolaylıkla kazanacağımız bir maçı ne hale getirdi. Özellikle Krunic-Zajc orta sahası hakikaten felaket. O bölge takımın en savaşçı yeri olmalı.

Spor yazarları Olympiakos - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Gelin görün ki ne Zajc ne de Krunic koskoca ilk yarı boyunca tek bir ikili mücadele kazanamadılar. Bu rezil istatistik futbol sahalarında görünmeyen cinsten!

Spor yazarları Olympiakos - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Çağlar bir türlü istenilen formu yakalayamadı. Kalan haftalarda da Fenerbahçe seviyesine ulaşabilmesi zor görünüyor.

Spor yazarları Olympiakos - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Livakovic de istenileni veremeyenler grubunun bir diğer parçası. Yediği golleri görünce, "Bu adam nasıl Hırvatistan milli takımının kalecisi olmuş" diye düşünmeden edemiyorum.

Spor yazarları Olympiakos - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İsmail hocanın geç de olsa Fred-İsmail'i oyuna alması maçın seyrini tamamen değiştirdi. İnanın Olympiakos takımının bize 3 gol atacak gücü yok. Golleri kendi kendimize yedik! Geride topu eveleyip geveleyince gereksiz pozisyonlar oldu.

Spor yazarları Olympiakos - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Fred ve İsmail orta sahada hem top kapmaya hem de kazandığı topları olumlu kullanmaya başlamasıyla arka arkaya golleri bulduk. Yunan takımında bir şey yok, biz bu takımı eleriz. Yeter ki Fenerbahçe fabrika ayarlarına geri dönsün.

Spor yazarları Olympiakos - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

GÜRCAN BİLGİÇ - ANALİZ!

Maç bittiğindeki rakamlara baktığımızda Olympiakos'un "bir" bile olamayan gol beklentisi var. Üç tane attılar ama. İsmail Kartal'ın maç öncesinde bahsettiği "analiz" bu aslında.

Spor yazarları Olympiakos - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Rakibin gollerinde Çağlar – Krunic ortaklığının getirdiği hatalar var. Ne zaman ayaklarına top gelse bastılar aldılar, pozisyon da buldular, gol de. Bu da rakip hocanın analizi.

Spor yazarları Olympiakos - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

"En iyilerin" kulübede otururken, bir hafta öncesinin "parlayan" ikilisine (Krunic-Zajc) güvenmek aslında hata değil.

Spor yazarları Olympiakos - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Yukarda yazdığımız gibi pozisyona bile girmeden üç tane attı Olympiakos. Bu hesaplanamaz durum. Ama ilk 45 bittiğinde tabelada da, soyunma odasında da vardı "bu durum"… Yine de 60'ı beklemek hamle yapmak için, aslında maçtan önceki "analiz" in verisi.

Spor yazarları Olympiakos - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Şöyle planladılar; "60'a kadar oyunu tutacağız. Çok koşacaklar, yorulacaklar. Sonrasında hamle yapıp skoru alacağız..."Eeee; alamadın işte, niye bekliyorsun?

Spor yazarları Olympiakos - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Çok şey var söylenecek. Yine de takım olarak "tel tel" döküldükleri bir ilk yarıdan sonra, hem karakterlerini, hem de kalitelerini ortaya koyup, 3-0'dan, 3-2'ye getirdiler maçı.

Spor yazarları Olympiakos - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Yarı final için iki gole ihtiyaçları olacağı bir Kadıköy Gecesi'ne bıraktılar maçı. Başından sonuna, yapılan hatalar – acemiliklerle dolu dakikaların ardından, sonsuz hayal kırıklığını, "avantajlı sonuca" çevirmeyi başardılar.

Spor yazarları Olympiakos - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Bu sezondaki Fenerbahçe'nin genetiğinden çok farklı, ama "vazgeçmeyenler kulübü" nün herkesi alıştırdığı bir gece yaşadık aslında. Bu takım çok şey hak ediyor, yoluna devam ediyor.

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