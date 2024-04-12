Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Olympiakos'u elerse kasası dolacak! İşte o rakam...

Fenerbahçe Olympiakos'u elerse kasası dolacak! İşte o rakam...

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, Yunan ekibi Olympiakos'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler rakibine 3-2 mağlup oldu. Turu İstanbul'a bırakan Fenerbahçe'de ikinci yarıda sergilenen futbol rövanş maçı öncesi büyük umut verdi. Sarı-lacivertlilerin turu geçmesi halinde ise kasası dolacak. İşte haberin detayları... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2024 Cuma 10:17
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Fenerbahçe Olympiakos'u elerse kasası dolacak! İşte o rakam...

Olympiakos, UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk mücadelesinde Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Zorlu müsabaka Olympiakos'un 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Fenerbahçe Olympiakos'u elerse kasası dolacak! İşte o rakam...

Milliyet'te yer alan haberde sarı-lacivertliler gelecek hafta İstanbul'da Olympiakos'u konuk edeceği maçta 2 farklı üstünlük kurması halinde adını yarı finale yazdıracak. Fenerbahçe'nin UEFA'dan bu sezon elde ettiği gelir ve yarı finale yükselmesi halinde kazanacağı para ödülü belli oldu.

Fenerbahçe Olympiakos'u elerse kasası dolacak! İşte o rakam...

3 ÖN ELEME TURUYLA GRUPLARDA

Fenerbahçe'nin bu sezon UEFA Konferans Ligi macerası 3 ön eleme turuyla başladı. Sarı-lacivertliler sırasıyla Zimbru, Maribor ile Twente engellerini geçti ve grup aşamasına adını yazdırdı.

Fenerbahçe Olympiakos'u elerse kasası dolacak! İşte o rakam...

Fener bahçe, UEFA Konferans Ligi'nde ön eleme maçlarından 1 milyon 650 bin Euro gelir elde etti. Sarı-lacivertliler, gruplara kaldığı için 2 milyon 940 bin Euro, kat sayı olarak da 979 bin Euro'yu kasasına koydu.

Fenerbahçe Olympiakos'u elerse kasası dolacak! İşte o rakam...

GRUPLARDA 4 GALİBİYET

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde grup aşamasında oynadığı 6 maçın 4'ünü kazandı. Sarı-lacivertliler galibiyet başına 500 bin eurodan toplam 2 milyon euro gelir elde etti. Grubunu lider bitiren Fenerbahçe, 650 bin euroluk ek geliri kasasına koydu. Sarı-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna kaldığı için 600 bin euroluk geliri daha hanesine yazdırdı.

Fenerbahçe Olympiakos'u elerse kasası dolacak! İşte o rakam...

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Union Saint Gilloise ile eşleştiği son 16 turundan ilk maçı kazandı ve 500 bin euro gelir elde etti. Sarı-lacivertliler rövanşta kaybetmesine rağmen skor avantajıyla üst tura yükseldi ve 1 milyon euroluk çeyrek final bonusunu da kazandı.

Fenerbahçe Olympiakos'u elerse kasası dolacak! İşte o rakam...

2.5 MİLYON EURO'LUK RÖVANŞ

Fenerbahçe, Olympiakos'u rövanş maçında mağlup etmesi halinde UEFA'dan 500 bin Euro daha gelir elde edecek. Sarı-lacivertliler en az 2 farklı galibiyetlerde ise üst tura adını yazdıracak. Sarı-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi'nde yarı finale yükselmesi halinde 2 milyon Euro'luk bonusu da hanesine yazdıracak.

Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde şu ana kadar gösterdiği performans sonrası toplamda 10 milyon 319 bin euroluk gelir elde etti.

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