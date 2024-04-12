Fenerbahçe Olympiakos'u elerse kasası dolacak! İşte o rakam...

Fener bahçe, UEFA Konferans Ligi'nde ön eleme maçlarından 1 milyon 650 bin Euro gelir elde etti. Sarı-lacivertliler, gruplara kaldığı için 2 milyon 940 bin Euro, kat sayı olarak da 979 bin Euro'yu kasasına koydu.

GRUPLARDA 4 GALİBİYET Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde grup aşamasında oynadığı 6 maçın 4'ünü kazandı. Sarı-lacivertliler galibiyet başına 500 bin eurodan toplam 2 milyon euro gelir elde etti. Grubunu lider bitiren Fenerbahçe, 650 bin euroluk ek geliri kasasına koydu. Sarı-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna kaldığı için 600 bin euroluk geliri daha hanesine yazdırdı.