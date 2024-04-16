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Fenerbahçe - Olympiakos maçına Alman hakem!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Olympiakos ile oynayacağı mücadeleyi Alman hakem Tobias Stieler yönetecek. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 11:05 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 11:29
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Fenerbahçe - Olympiakos maçına Alman hakem!

Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanşında Olympiakos ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu.

Sarı-lacivertlilerin Yunan ekibiyle oynayacağı rövanş maçını Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetecek. Stieler'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Christian Gittelmann ve Mark Borsch yapacak.

Mücadelenin VAR hakemi ise yine Almanya Futbol Federasyonu'ndan Christian Dingert olacak.

Fenerbahçe - Olympiakos maçı 18 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak.

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