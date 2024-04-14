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Fenerbahçe'de sakatlıklar peş peşe! O liste şoke etti

Son dakika spor haberi: UEFA Konferans Ligi ve Süper Lig'de mutlu sona ulaşmak için mücadele veren Fenerbahçe'de üst üste yaşanan sakatlıklar can sıkıyor. Son olarak Jayden Oosterwolde'nin Olympiakos maçında sakatlanıp sezonu kapatmasıyla oklar tamamen sağlık ekibine çevrildi. Bu sezon tam 19 oyuncunun çeşitli nedenlerle sakatlanmasıyla beraber kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık ve sağlık heyetinin takımdaki gelecekleri sorgulanmaya başladı. İşte Fenerbahçe'nin sakatlık listesi...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2024 Pazar 06:50
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Fenerbahçe'de sakatlıklar peş peşe! O liste şoke etti

Fenerbahçe, bu sezon sakatlıklardan çok çekti... Son oynanan Olympiakos maçında da Jayden Oosterwolde sakatlığa kurban gitti. Dün ameliyat olan Hollandalı oyuncu, sezonu kapattı.

Fenerbahçe'de sakatlıklar peş peşe! O liste şoke etti

Sarı-lacivertlilerde Oosterwolde'yle birlikte tam tamına 19 oyuncu bu sezon çeşitli sakatlıklar yaşadı. Bunların birçoğu da bilinmeyen sakatlıklar... Hal böyle olunca da kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık ve sağlık heyeti eleştiri oklarının hedefine oturdu.

Fenerbahçe'de sakatlıklar peş peşe! O liste şoke etti

Sarı-lacivertlilerde bu sezon sadece Livakovic, Mert Müldür, Tadic, Kent ve Szymanski sakatlık yaşamadı. Devre arasında takıma katılan Krunic ile Serdar Dursun, Fenerbahçe formasıyla sakatlık yaşamayan diğer isimler.

Fenerbahçe'de sakatlıklar peş peşe! O liste şoke etti

Peres, diz sakatlığı nedeniyle şu ana kadar 48 maç kaçırdı, Becao da 31 maçta forma giyemedi. Taraftarlar, sağlık heyetinden ziyade İsmail Kartal'ın antrenman metotlarının sakatlıklarda etkili olduğunu düşünüyor.

Fenerbahçe'de sakatlıklar peş peşe! O liste şoke etti

İŞTE FENERBAHÇE'NİN SAKATLIK LİSTESİ

İRFAN CAN EĞRİBAYAT: 1

Fenerbahçe'de sakatlıklar peş peşe! O liste şoke etti

ÇAĞLAR: 4

Fenerbahçe'de sakatlıklar peş peşe! O liste şoke etti

DJIKU: 18

Fenerbahçe'de sakatlıklar peş peşe! O liste şoke etti

BECAO: 31

Fenerbahçe'de sakatlıklar peş peşe! O liste şoke etti

PERES: 48

Fenerbahçe'de sakatlıklar peş peşe! O liste şoke etti

BONUCCI: 5

Fenerbahçe'de sakatlıklar peş peşe! O liste şoke etti

SERDAR AZİZ: 20

Fenerbahçe'de sakatlıklar peş peşe! O liste şoke etti

FERDİ: 8

Fenerbahçe'de sakatlıklar peş peşe! O liste şoke etti

OSAYI: 8

Fenerbahçe'de sakatlıklar peş peşe! O liste şoke etti

OOSTERWOLDE: 1

Fenerbahçe'de sakatlıklar peş peşe! O liste şoke etti

İSMAİL YÜKSEK: 2

Fenerbahçe'de sakatlıklar peş peşe! O liste şoke etti

FRED: 17

Fenerbahçe'de sakatlıklar peş peşe! O liste şoke etti

ZAJC: 18

Fenerbahçe'de sakatlıklar peş peşe! O liste şoke etti

MERT HAKAN: 17

Fenerbahçe'de sakatlıklar peş peşe! O liste şoke etti

KING: 22

Fenerbahçe'de sakatlıklar peş peşe! O liste şoke etti

CENGİZ: 13

Fenerbahçe'de sakatlıklar peş peşe! O liste şoke etti

İRFAN CAN KAHVECİ: 5

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