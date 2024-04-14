Fenerbahçe'de sakatlıklar peş peşe! O liste şoke etti
Son dakika spor haberi: UEFA Konferans Ligi ve Süper Lig'de mutlu sona ulaşmak için mücadele veren Fenerbahçe'de üst üste yaşanan sakatlıklar can sıkıyor. Son olarak Jayden Oosterwolde'nin Olympiakos maçında sakatlanıp sezonu kapatmasıyla oklar tamamen sağlık ekibine çevrildi. Bu sezon tam 19 oyuncunun çeşitli nedenlerle sakatlanmasıyla beraber kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık ve sağlık heyetinin takımdaki gelecekleri sorgulanmaya başladı. İşte Fenerbahçe'nin sakatlık listesi...
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Sarı-lacivertlilerde Oosterwolde'yle birlikte tam tamına 19 oyuncu bu sezon çeşitli sakatlıklar yaşadı. Bunların birçoğu da bilinmeyen sakatlıklar... Hal böyle olunca da kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık ve sağlık heyeti eleştiri oklarının hedefine oturdu.
Sarı-lacivertlilerde bu sezon sadece Livakovic, Mert Müldür, Tadic, Kent ve Szymanski sakatlık yaşamadı. Devre arasında takıma katılan Krunic ile Serdar Dursun, Fenerbahçe formasıyla sakatlık yaşamayan diğer isimler.
Peres, diz sakatlığı nedeniyle şu ana kadar 48 maç kaçırdı, Becao da 31 maçta forma giyemedi. Taraftarlar, sağlık heyetinden ziyade İsmail Kartal'ın antrenman metotlarının sakatlıklarda etkili olduğunu düşünüyor.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN SAKATLIK LİSTESİ
İRFAN CAN EĞRİBAYAT: 1
ÇAĞLAR: 4
DJIKU: 18
BECAO: 31
PERES: 48
BONUCCI: 5
SERDAR AZİZ: 20
FERDİ: 8
OSAYI: 8
OOSTERWOLDE: 1
İSMAİL YÜKSEK: 2
FRED: 17
ZAJC: 18
MERT HAKAN: 17
KING: 22
CENGİZ: 13
İRFAN CAN KAHVECİ: 5
BATSHUAYI: 1
DZEKO: 1
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