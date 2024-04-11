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FENERBAHÇE HABERLERİ - Dusan Tadic: Sonuçtan dolayı mutlu değiliz!

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiakos'a 3-2 mağlup oldu. Sarı lacivertlilerin yıldız ismi Dusan Tadic karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Tadic'in sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2024 Perşembe 22:05 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2024 Perşembe 22:06
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Dusan Tadic: Sonuçtan dolayı mutlu değiliz!

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiakos'a 3-2 mağlup oldu. Sarı lacivertlilerin yıldız ismi Dusan Tadic maçın ardından konuştu.

İŞTE TADIC'İN SÖZLERİ

Dusan Tadic: "Sonuçtan dolayı mutlu değiliz. Maça iyi başladık, fırsatlar yakaladık. Sonrasında yemememiz gereken goller yedik. Rakibe çok uzak kaldık defansif anlamda. Maçtan önce konuştuğumuz şey, rakibe alan vermemekti, dikkat etmeliyiz demiştik. Topla oynamayı beceren bir rakip. İkinci yarı son 30 dakika çok daha iyiydik. Biz de fazlasıyla zorluklar yarattık rakibe. 3-0'dan 3-2'ye dönmek pozitif ama biz Fenerbahçe'yiz, rakip kim olursa olsun kazanmak isteriz.

"Bana göre rakip özellikle son 30 dakikada daha da yoruldu. Biz daha yakın oynadık rakibe defansif anlamda. Fiziksel anlamda üstün geldik. Zorluklar yaşattık. Rakibi analiz edeceğiz. Bu sonuçtan dolayı mutlu değiliz. Her maçı galibiyetle tamamlamak istiyoruz. İstanbul'da 1 maç daha var. Taraftarımızın desteğiyle birlikte iyi bir futbolla yarı finale yükselmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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