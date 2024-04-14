Fenerbahçe'de Edin Dzeko: En önemlisi 3 puan almaktı!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Edin Dzeko, Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Edin Dzeko, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Fenerbahçe kadın basketbol takımını tebrik ederek sözlerine başladı. Dzeko, "EuroLeague'i yeniden kazanan kadın basketbolumuzu tebrik ediyorum. Çok iyi iş çıkardınız." ifadelerini kullandı.

İlk yarı kötü oynadıklarını söyleyen Dzeko, "Son zamanlarda maçlara birazcık yavaş başlıyoruz. Çok pas hatası yapıyoruz. İlk yarı böyleydi. Top kaybı sonrası ilk golü yedik. İlk golü yedikten sonra maçı çevirmek daha zordur ama uyanmak için ilk golü yememiz gerekiyordu belki de. İkinci yarıda iyi oynadık. Hatta maçı erken koparabilirdik. Bunu yapabilecek şanslar yakaladık. En önemlisi 3 puan almaktı. Karagümrük iyi bir takım. Ligde bulundukları konumu hak etmiyorlar." dedi.

"FENERBAHÇE İÇİN SAVAŞIYORUM"

Kulüp için savaşmaya devam ettiğini söyleyen Dzeko, "Fenerbahçe zaten bu yüzden beni getirdi. Ben de elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Sadece gol atarak değil saha içinde elimden gelen her şeyi yaparak, savaşarak katkıda bulunmaya çalışıyorum." sözlerini sarf etti.

"TARAFTARLAR ISLIKLAMASIN"

Takımın yardımlaşmayı iyi yapması gerektiğini söyleyen Dzeko, "Bence oyuncu fark etmeksizin tüm takım mücadele etmeli, koşmalı. Öne koşarken de geri dönerken de herkes çok koşmalı. Takıma en çok bu şekilde yardım edebilirsiniz. Bu bizim takımımızın mentalitesi. Herkesin kendinden önce takımı düşünmesi gerekiyor. Zaten takım performansı iyi olursa bireysel performanslar da iyi olabiliyor. Daha iyisini yapabilirdik ama bu sayfa geride kaldı. Şimdi yeni bir sayfayı çeviriyoruz. Önümüzdeki maça odaklanıyoruz. Taraftarımız Olympiakos maçına gelsin ve desteklerini göstersinler, ıslıklamasınlar." sözlerini sarf etti.