Haberler Fenerbahçe Athletic Bilbao'dan Kral Kupası için tarihi kutlama!

Athletic Bilbao'dan Kral Kupası için tarihi kutlama!

İspanya'da futbolda Kral Kupası'nı 6 Nisan'da oynanan final maçında penaltı atışlarında Real Mallorca'yı yenerek kazanan Athletic Bilbao taraftarlarıyla birlikte tarihi bir kutlama yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2024 Perşembe 20:58
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Athletic Bilbao'dan Kral Kupası için tarihi kutlama!

İspanya'nın kuzeyindeki Bask bölgesindeki Bilbao kentinin takımı olan Athletic Bilbao, kazandığı Kral Kupası için büyük bir kutlama organize etti.

Son olarak 1984 yılında kazanılan kupa için yapılan kutlamalarda kullanılan "La Gabarra" adlı gemi müzeden çıkartılarak 40 sene sonra ilk kez yüzdürüldü.

Athletic Bilbao takımın futbolcuları ve teknik heyeti kupa ile birlikte 18,5 metre uzunluğundaki "La Gabarra"ya binerek, Bilbao nehrinde 13 kilometrelik bir yol kat etti.

Nehir kenarı boyunca tüm yolları, kafeleri, evlerin balkon, pencere ve teraslarını dolduran yüzbinlerce Athletic Bilbao taraftarı takımlarının kupa başarısını kutladı.

Bilbao kenti, kulübün renkleri olan kırmızı beyaza büründü.

İspanyol basınına göre 1 milyondan fazla kişinin katıldığı kutlamalar, Bilbao kentinin belediye binasının balkonunda yapılan konuşmalarla sona erdi.

İspanya Kral Kupasını 31 kez ile en çok kazanan kulüp Barcelona olurken, onu 24 kez ile Athletic Bilbao izliyor.

Bilbao'nun aynı zamanda bu kupayı ilk kazanan kulüp olma özelliği bulunuyor.

Bilbao'nun İspanya endüstrisinin önemli bir kenti olduğu 1980'li yıllarda inşa edilen La Gabarra, 1984'teki kupada nehirde yüzdürüldükten sonra 2015'te kazanılan İspanya Süper Kupası'nda da tekrar suya indirilmesi gündeme gelmiş ama daha sonra yetkililer bu geminin müzede kalmasına karar vermişti.

DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray'dan tarihe geçecek dünya yıldızı yağmuru! Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı
Son dakika: Gabar'daki petrol üretiminde yeni rekor! Hedef 100 bin varil... Başkan Erdoğan'dan 'tebrik' telefonu
İsmail Kartal'dan kadro açıklaması! "Mecburiyet..."
PFDK kararını açıkladı! Galatasaray - Fenerbahçe...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de sakatlık şoku! Yıldız futbolcu...
Olympiakos - Fenerbahçe maçı CANLI
11 Nisan'da meydana gelen depremler!
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj
NAMAZ VAKİTLERİ İSTANBUL 🤲
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına Sivasspor maçına hazır! Fırtına Sivasspor maçına hazır! 20:38
F.Bahçe'de sakatlık şoku! Yıldız futbolcu... F.Bahçe'de sakatlık şoku! Yıldız futbolcu... 20:30
A. Efes - Kızılyıldız | CANLI A. Efes - Kızılyıldız | CANLI 20:02
Fernando Alonso 2026'ya kadar Aston Martin'de! Fernando Alonso 2026'ya kadar Aston Martin'de! 20:00
Olympiakos - Fenerbahçe maçı CANLI Olympiakos - Fenerbahçe maçı CANLI 19:38
İsmail Kartal'dan kadro açıklaması! "Mecburiyet..." İsmail Kartal'dan kadro açıklaması! "Mecburiyet..." 18:48
Daha Eski
F.Bahçe'nin Olympiakos maçı 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin Olympiakos maçı 11'i belli oldu! 18:36
Olympiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman? Olympiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman? 17:12
Premier Lig'de devrim! Yarı otomatik ofsayt sistemi... Premier Lig'de devrim! Yarı otomatik ofsayt sistemi... 17:04
Terim Türk basınını ağırladı! Terim Türk basınını ağırladı! 16:50
PFDK kararını açıkladı! Galatasaray - Fenerbahçe... PFDK kararını açıkladı! Galatasaray - Fenerbahçe... 16:48
Anadolu Efes - Kızılyıldız maçı ne zaman? Anadolu Efes - Kızılyıldız maçı ne zaman? 16:44