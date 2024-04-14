Michy Batshuayi: Fenerbahçe'nin gücünü gösterdik

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Sarı-lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 2-1 kazanarak kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Sarı-lacivertlilerde takımının ikinci golünü kaydeden Michy Batshuayi, mücadele sonrası yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Belçikalı golcü, "Açıkçası komplike ve zor bir maçtı. İlk yarı kötüydük, kabul etmek gerek. İkinci yarı çok daha iyi oynadık. Devre arasında maçla ilgili çok konuştuk ve hocamız, bize gerçekleri anlattı. Bir şeyleri değiştirmeliydik ve değiştirdik, güçlü bir reaksiyon gösterdik. İkinci yarı Fenerbahçe'nin gücünü sergiledik." dedi.