Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | Karagümrük F.Bahçe maçı canlı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. Sarı lacivertliler galip gelerek maç fazlasıyla liderliğe yükselmek istiyor.

F. Karagümrük - Fenerbahçe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

F. KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Sirigu, Biraschi, Ceccherini, Koray, Levent, Bertolacci, Rohden, Eysseric, Can Keleş, Ryan Mendes, Güven Yalçın.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Serdar, Çağlar, Ferdi, İsmail, Fred, Krunic, İrfan Can, Tadic, Dzeko

16. RANDEVU

Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 15 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 10 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 1 kez kazandı. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Öte yandan Fenerbahçe, rakibine 65 yıldır mağlup olmuyor. Rekabette Fenerbahçe 26 gol atarken, Karagümrük 15 kez gol sevinci yaşadı. İki takım arasında sezonun ilk yarısındaki mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-1'lik skorla kazandı. Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de oynanan ve 5-4 ev sahibi lehine tamamlanan mücadele rekabetteki en gollü maç olarak kayıtlara geçti.

20 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Fenerbahçe ligde oynadığı son 20 maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler; Fatih Karagümrük, Sivasspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor'u mağlup etti. Ligin ilk yarısında oynanan Adana Demirspor, Galatasaray ve ligin ikinci yarısındaki Samsunspor ve Alanyaspor maçlarından da sahadan berabere ayrıldı.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Adana Demirspor müsabakasında sarı kart görerek bu sezonki 4. sarı kartına ulaşan Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 1 maç men cezası alan İrfan Can Eğribayat'ın yanı sıra Olympiakos maçında sakatlık yaşayan ve menisküs yırtığı tespit edilen Jayden Oosterwolde kadroda olmayacak. Aynı müsabakada sakatlanarak maçtan çıkan Rodrigo Becao, sakatlıklarını atlatarak takımla çalışmalara başlayan Alexander Djiku ve Joshua King'in durumu maç saatinde netlik kazanacak. Mert Hakan Yandaş ise bireysel çalışmalarını sürdürüyor.

SARI-LACİVERTLİLER DEPLASMANDA KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 15 maça çıktı. Takımının başında lig tarihinin en iyi dış saha performanslarından birine imza atan Teknik Direktör İsmail Kartal, 14 galibiyet, 1 beraberlik elde ederken mağlubiyet yaşamadı. Trabzon'da aldığı son galibiyetle birlikte deplasmanda 43 puan toplayan Fenerbahçe, rakip fileleri 35 kez havalandırdı. Kanarya, konuk olduğu 10 lig maçında ise kalesini gole kapattı.

7 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de, Fatih Karagümrük karşılaşması öncesi 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Michy Batshuayi, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Edin Dzeko ve Ferdi Kadıoğlu sarı kart ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular müsabakada sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Sivasspor karşısında yer alamayacak.

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

Süper Lig'de 31 hafta itibarıyla 82 puan toplayan Fenerbahçe, bu süreçte 29 maçta gol atmayı başardı. Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler rakip filelere 83 gol gönderdi. Kanarya, ligde en golcü takım konumunda yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, kaydettiği 19 golle gol krallığında zirvede yer alıyor.

İSMAİL KARTAL İLE TOLUNAY KAFKAS 5. KEZ RAKİP

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, bugüne kadar 4 kez rakip oldu. Bu süreçte Kartal; Fenerbahçe ve Gaziantepspor'u çalıştırırken; Kafkas da Karabükspor, Akhisar Belediye ve MKE Ankaragücü'nün başındaydı. İsmail Kartal'ın ekipleri 3 galibiyet elde ederken, Kafkas'ın takımları 1 galibiyet aldı.

TUGAY KAAN NUMANOĞLU DÜDÜK ÇALACAK

Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Serkan Çimen yapacak. Maçın 4. hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.