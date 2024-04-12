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Jayden Oosterwolde'den Fenerbahçe'ye kötü haber!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Olympiakos maçında sakatlanan Jayden Oosterwolde'de menisküs yırtığı tespit edildiğini açıkladı. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2024 Cuma 13:29 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2024 Cuma 13:45
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Jayden Oosterwolde'den Fenerbahçe'ye kötü haber!

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Olympiakos'a konuk olan Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edememişti. Hollandalı futbolcudan sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.

Fenerbahçe, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Oosterwolde'de menisküs yırtığı tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında sakatlık yaşayan oyuncumuz Jayden Oosterwolde'nin MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler çerçevesinde menisküs yırtığı teşhisi konulan oyuncumuzun tedavi programı planlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

22 yaşındaki futbolcunun sezonun geri kalan kısmında forma giyemeyeceği öğrenildi.

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