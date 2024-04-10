Inter'den Fenerbahçe'ye bomba transfer! Yer yerinden oynayacak
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de sezonun bitmesine kısa bir süre kala transfer çalışmaları hız kazandı. Yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek için kollarını sıvayan sarı-lacivertliler, bonservisi Inter'de bulunan yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)
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Çizme ekibinin yönetimi, 1.88 boyundaki futbolcuyu gelecek sezon için de kadroda tutmayı düşünmüyor.
Sarı-lacivertlilerin 29 yaşındaki golcü için yeniden hamle yapmayı planladığı öğrenildi.
Correa bu sezon kiralık olarak forma giydiği Marsilya'da 16 maça çıktı ve toplam 570 dakika sahada kaldı.
Arjantinli forvetin Inter ile sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Correa'nın güncel piyasa değeri 8 milyon euro.
Tecrübeli forvet, Arjantin Milli Takımı'nda 19 mücadelede süre aldı, 4 gol attı.
Forvet, forvet arkası ve sol kanatta başarılı bir şekilde görev yapan Correa'nın İtalya pasaportu da var.
27 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ
Estudiantes altyapısında futbola başlayan Correa daha sonra Sampdoria, Sevilla, Lazio ve Inter'de oynadı.
Inter, 2022-2023 sezonu başında Joaquín Correa için 27 milyon 300 bin euro bonservis bedeli ödedi.
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