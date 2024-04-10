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Inter'den Fenerbahçe'ye bomba transfer! Yer yerinden oynayacak

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de sezonun bitmesine kısa bir süre kala transfer çalışmaları hız kazandı. Yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek için kollarını sıvayan sarı-lacivertliler, bonservisi Inter'de bulunan yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2024 Çarşamba 06:50
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Inter'den Fenerbahçe'ye bomba transfer! Yer yerinden oynayacak

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de kurmaylar gelecek sezon adına transfer çalışmalarına hız verdi.

Inter'den Fenerbahçe'ye bomba transfer! Yer yerinden oynayacak

Michy Batshuayi ve Serdar Dursun'un muhtemel vedası nedeniyle forvet arayışlarına hız veren kurmayların Inter'in yıldızını gündemine aldığı öğrenildi.

Inter'den Fenerbahçe'ye bomba transfer! Yer yerinden oynayacak

İtalyan basınında yer alan habere göre; Marsilya'da kiralık olarak forma giyen Joaquin Correa'nın sezon sonunda Inter'e geri döneceği belirtildi.

Inter'den Fenerbahçe'ye bomba transfer! Yer yerinden oynayacak

Çizme ekibinin yönetimi, 1.88 boyundaki futbolcuyu gelecek sezon için de kadroda tutmayı düşünmüyor.

Inter'den Fenerbahçe'ye bomba transfer! Yer yerinden oynayacak

Sarı-lacivertlilerin 29 yaşındaki golcü için yeniden hamle yapmayı planladığı öğrenildi.

Inter'den Fenerbahçe'ye bomba transfer! Yer yerinden oynayacak

Correa bu sezon kiralık olarak forma giydiği Marsilya'da 16 maça çıktı ve toplam 570 dakika sahada kaldı.

Inter'den Fenerbahçe'ye bomba transfer! Yer yerinden oynayacak

Arjantinli forvetin Inter ile sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Correa'nın güncel piyasa değeri 8 milyon euro.

Inter'den Fenerbahçe'ye bomba transfer! Yer yerinden oynayacak

Tecrübeli forvet, Arjantin Milli Takımı'nda 19 mücadelede süre aldı, 4 gol attı.

Inter'den Fenerbahçe'ye bomba transfer! Yer yerinden oynayacak

Forvet, forvet arkası ve sol kanatta başarılı bir şekilde görev yapan Correa'nın İtalya pasaportu da var.

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