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UEFA Kulüp sıralamasını güncelledi! Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray...

UEFA, kulüpler sıralamasını güncelledi. Listenin ilk 100 sırasında 3 Türk takımı yer aldı. İşte UEFA kulüpler sıralamasında ilk 10 ve Türk takımlarının sıralaması...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2024 Salı 19:29
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UEFA Kulüp sıralamasını güncelledi! Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray...

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi. 3 Türk takımı listenin ilk 100 sırasında kendine yer buldu.

UEFA Kulüp sıralamasını güncelledi! Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray...

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1- Manchester City

UEFA Kulüp sıralamasını güncelledi! Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray...

2- Bayern Münih

UEFA Kulüp sıralamasını güncelledi! Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray...

3- Real Madrid

UEFA Kulüp sıralamasını güncelledi! Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray...

4- PSG

UEFA Kulüp sıralamasını güncelledi! Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray...

5- Liverpool

UEFA Kulüp sıralamasını güncelledi! Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray...

6- Inter

UEFA Kulüp sıralamasını güncelledi! Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray...

7- Leipzig

UEFA Kulüp sıralamasını güncelledi! Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray...

8- Chelsea

UEFA Kulüp sıralamasını güncelledi! Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray...

9- Roma

UEFA Kulüp sıralamasını güncelledi! Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray...

10- Manchester United

UEFA Kulüp sıralamasını güncelledi! Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray...

56- FENERBAHÇE

UEFA Kulüp sıralamasını güncelledi! Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray...

60- GALATASARAY

UEFA Kulüp sıralamasını güncelledi! Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray...

62- BAŞAKŞEHİR

UEFA Kulüp sıralamasını güncelledi! Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray...

102- SİVASSPOR

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