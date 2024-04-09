UEFA Kulüp sıralamasını güncelledi! Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray...
UEFA, kulüpler sıralamasını güncelledi. Listenin ilk 100 sırasında 3 Türk takımı yer aldı. İşte UEFA kulüpler sıralamasında ilk 10 ve Türk takımlarının sıralaması...
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3- Real Madrid
4- PSG
5- Liverpool
6- Inter
7- Leipzig
8- Chelsea
9- Roma
10- Manchester United
56- FENERBAHÇE
60- GALATASARAY
62- BAŞAKŞEHİR
102- SİVASSPOR
123- BEŞİKTAŞ
129- TRABZONSPOR
179- ADANA DEMİRSPOR
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