Fenerbahçe'nin Olimpiakos maçı kafilesi belli oldu!

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiacos ile karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertlilerde Alexander Djiku, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

Hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan ve bugün Yunanistan'a gidecek olan sarı-lacivertlilerin 24 kişilik kamp kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

"Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Leonardo Bonucci, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred Santos, Rade Krunic, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, Muhammet Zeki Dursun, İrfan Can Kahveci, Efekan Karayazı, Cengiz Ünder, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Çağrı Fedai."

Sarı-lacivertli ekipte Alexander Djiku, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King sakatlıkları nedeniyle; Serdar Aziz, Mert Müldür ve Serdar Dursun ise UEFA'ya bildiren listede olmadığı için mücadelede forma giyemeyecek.