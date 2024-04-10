Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Yunanistan'da sahne alacak! İşte İsmail Kartal'ın Olimpiakos maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe Yunanistan'da sahne alacak! İşte İsmail Kartal'ın Olimpiakos maçı muhtemel 11'i

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de gözler UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak Olympiakos maçına çevrildi. Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal bu kritk maç öncesinde ilk 11'ini belirledi. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2024 Çarşamba 13:16
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Fenerbahçe Yunanistan'da sahne alacak! İşte İsmail Kartal'ın Olympiakos maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile deplasmanda karşılaşacak. Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 19.45'te başlayacak.

Fenerbahçe Yunanistan'da sahne alacak! İşte İsmail Kartal'ın Olympiakos maçı muhtemel 11'i

SCHARER DÜDÜK ÇALACAK

Olympiakos ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer düdük çalacak. Hakem Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ile Bekim Zogaj yapacak. Maçın 4. hakemi ise Alessandro Dudic olacak. Zorlu mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Bastian Dankert, AVAR'da Lionel Tschudi görev yapacak.

Fenerbahçe Yunanistan'da sahne alacak! İşte İsmail Kartal'ın Olympiakos maçı muhtemel 11'i

F.BAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Olympiacos karşılaşmasına 3 futbolcusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte Michy Batshuayi ve Mert Hakan Yandaş sakatlıkları sebebiyle Olympiacos karşısında kadroda yer almayacak. Sakatlığını atlatmasının ardından çalışmalarını bireysel sürdüren Joshua King de karşılaşmada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Yunanistan'da sahne alacak! İşte İsmail Kartal'ın Olympiakos maçı muhtemel 11'i

Öte yandan sarı-lacivertli ekibin UEFA'ya bildirdiği listede yer almayan Serdar Aziz, Mert Müldür ve Serdar Dursun da kurallar gereği kadroda yer alamayacak.

Fenerbahçe Yunanistan'da sahne alacak! İşte İsmail Kartal'ın Olympiakos maçı muhtemel 11'i

YUNAN TAKIMLARI İLE 9. KEZ

Fenerbahçe, Olympiakos ile oynadığı karşılaşmalarla birlikte bugüne kadar Yunanistan ekipleriyle 8 müsabakaya çıktı. Panathiniakos ile UEFA Kupası'nda karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler, PAOK ve Atromitos ile de Avrupa Ligi Elemelerinde kozlarını paylaştı. Söz konusu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe Yunanistan'da sahne alacak! İşte İsmail Kartal'ın Olympiakos maçı muhtemel 11'i

AVRUPA KUPALARINDA 269. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 268 kez boy gösterdi. Bu süreçte 106 galibiyet alan sarı-lacivertliler, 55 müsabakada berabere kalırken, 107 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan karşılaşmalarda Kanarya rakip fileleri 363 kez havalandırırken, kalesinde ise 381 gol gördü.

Fenerbahçe Yunanistan'da sahne alacak! İşte İsmail Kartal'ın Olympiakos maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon

O

G

B

M

A

Y

UEFA Kupası

54

18

10

26

72

91

UEFA Avrupa Ligi

82

42

23

17

119

80

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

33

9

4

20

30

70

UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

34

12

11

11

48

39

UEFA Şampiyonlar Ligi

40

11

6

23

42

70

Avrupa Kupa Galipleri Kupası

9

3

1

5

11

11

UEFA Avrupa Konferans Ligi

16

11

-

5

41

20

TOPLAM

268

106

55

107

363

381
Fenerbahçe Yunanistan'da sahne alacak! İşte İsmail Kartal'ın Olympiakos maçı muhtemel 11'i

OLIMPIAKOS'LA 3. RANDEVU

Fenerbahçe, Yunan rakibi Olympiakos ile bugüne kadar 2 kez karşılaştı. Avrupa Ligi 2021-2022 sezonunda aynı grupta yer alan iki ekip arasında oynanan karşılaşmalarda Olympiakos sahadan galip ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar, İstanbul'da 3-0, sahasında da 1-0'lık skorla kazandı. İki takım, 2014 ve 2015 yıllarında da Türkiye'de hazırlık maçı yaparken, Fenerbahçe bu müsabakalarda galibiyet aldı.

Fenerbahçe Yunanistan'da sahne alacak! İşte İsmail Kartal'ın Olympiakos maçı muhtemel 11'i

F.BAHÇELİ TARAFTARLAR TRİBÜNDE YOK

Sarı-lacivertli takımın taraftarları, alınan ceza sebebiyle takımlarını stadyumda destekleyemeyecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Union Saint-Gilloise ile deplasmanda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli taraftarların neden olduğu tribün olayları nedeniyle UEFA, Fenerbahçe'ye 3 deplasman maçına taraftar götürmeme cezası verdi. Bu sebepten dolayı sarı-lacivertli taraftarlar, Georgios Karaiskakis Stadı'nda yer alamayacak.

Fenerbahçe Yunanistan'da sahne alacak! İşte İsmail Kartal'ın Olympiakos maçı muhtemel 11'i

OLYMPIAKOS'TA PODENCE CEZALI

Yunan ekibi Olympiacos'ta ise takımın önemli isimlerinden Daniel Podence, sarı kart cezalısı olması sebebiyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Yunan ekibinde son 2 resmi maçta forma giyemeyen Francisco Ortega ile son olarak 3 Mart'ta oynanan Volos maçında forma giyen Sotirios Alexandropoulos'un sakatlıklarını atlattığı ve Mendilibar'ın görev vermesi halinde Fenerbahçe karşısında oynaması bekleniyor.

Fenerbahçe Yunanistan'da sahne alacak! İşte İsmail Kartal'ın Olympiakos maçı muhtemel 11'i

İşte F.Bahçe'nin Olimpiakos maçı muhtemel 11'i:

Livakovic, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, Fred, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.

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