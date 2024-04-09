90 yıl sonra ikinci kez

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Turkcell Süper Kupa mücadelesi, sarılacivertli futbolcuların 2. dakikada sahadan çekilmesiyle tatil edildi. Şanlıurfa'daki mücadeleyle birlikte 115 yıllık rekabette ikinci kez bir derbi yarıda kaldı. İki ezeli rakibin 23 Şubat 1934 tarihinde İstanbul Ligi'nde oynadıkları mücadele de yarıda kalmıştı. Taksim Stadı'ndaki karşılaşmanın 60. dakikasında Galatasaraylı Kadri Dağ, Fenerbahçeli M. Reşat Nayir'e tekme atmış ve sonrasında ortalık karışmıştı.

UZUN SÜRELİ CEZALAR VERİLDİ

SAHA kenarındaki taraftarların da kavgaya dahil olmasıyla birlikte maç yarıda kalmıştı. Karşılaşmanın ardından toplanan "Mıntıka Futbol Heyeti", Fenerbahçe'den 9, Galatasaray'dan 8 olmak üzere toplam 17 futbolcuya uzun süreli cezalar verdi. Yaşanan bu olayın üzerinden geçen 90 yılın ardından bir kez daha Galatasaray- Fenerbahçe mücadelesi yarıda kaldı. Şanlıurfa'daki Süper Kupa maçı 2.dakikada durduktan sonra teknik heyet, oyuncuları sahadan çekti.

3 RAKİBİYLE DE TAMAMLAMADI

SÜPER Kupa maçının yarıda kalmasıyla, Fenerbahçe, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere üçüncü kez karşılaşmasını tamamlayamadı. 1997-98 sezonunda Trabzonspor'la oynanan Türkiye Kupası maçında yaşananlar sonrası Fenerbahçe, sahayı terk etmişti. 2017-18'de de Beşiktaş'la oynanan Türkiye Kupası maçında Şenol Güneş'in hastaneye kaldırılmasıyla karşılaşma tatil edilmişti. Urfa'daki maç üçüncü oldu.