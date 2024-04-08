Ahmet Çakar'dan çarpıcı Süper Kupa finali yorumu!

En önemli rakipleri, hatta zaman zaman söylemlere baktığımızda yegane hasımları G.Saray'a elleriyle bir kupa hediye ettiler ama çok önemli bir şeyi yapmadılar. U19 takımı çıkıp soytarılık yapmadı. Sakatlanma bahanesi ya da kırmızı kart hileleriyle maçı yarım bırakmadı.