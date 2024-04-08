Ahmet Çakar'dan çarpıcı Süper Kupa finali yorumu!
Son dakika spor haberleri... Şanlıurfa'da oynanması planlanan Süper Kupa finali, Fenerbahçe U19 takımının sahadan çekilmesiyle yarıda kalmıştı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da bu olayla ilgili flaş bir yazı kaleme aldı.
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En önemli rakipleri, hatta zaman zaman söylemlere baktığımızda yegane hasımları G.Saray'a elleriyle bir kupa hediye ettiler ama çok önemli bir şeyi yapmadılar. U19 takımı çıkıp soytarılık yapmadı. Sakatlanma bahanesi ya da kırmızı kart hileleriyle maçı yarım bırakmadı.
Bu ülkenin bir reisi var, Recep Tayyip Erdoğan. Bütün bunların müsebbibi, Büyükekşi'dir. Üzülüyorum… Sayın Cumhurbaşkanımızın yapması gereken bir tek şey var; bu adama görevden el çektirmek. Kanunen görevden alamaz ama görevden el çektirebilir. Konuyu spordan ağabeyim olan Sayın Erdoğan'a arz ediyorum. Yoksa kaos büyümeye devam eder.
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