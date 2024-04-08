Haberler Fenerbahçe Ahmet Çakar'dan çarpıcı Süper Kupa finali yorumu!

Ahmet Çakar'dan çarpıcı Süper Kupa finali yorumu!

Son dakika spor haberleri... Şanlıurfa'da oynanması planlanan Süper Kupa finali, Fenerbahçe U19 takımının sahadan çekilmesiyle yarıda kalmıştı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da bu olayla ilgili flaş bir yazı kaleme aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2024 Pazartesi 11:15
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Ahmet Çakar'dan çarpıcı Süper Kupa finali yorumu!

AHMET ÇAKAR - ALİ BEY G.SARAY'DAN NEFRET EDİYOR

Mehmet Büyükekşi, belli bir dönemdir TFF Başkanı. Kendi başkanlığında Türk futbolunda her türlü olay yaşandı. Suudi Arabistan krizi sonrası az kalsın ülkemizle Suudi Arabistan arasında diplomatik kriz olacaktı ki halledildi. Ardından hakemin dövülmesi, takımların sahadan çekilmesi, alt liglerde bir sürü şike ve bahis söylentisi...

Ahmet Çakar'dan çarpıcı Süper Kupa finali yorumu!

Yüz yıllık Türk futbolunda hiç yaşanmamış olaylar meydana geldi. Yazıklar olsun desek az gelir. Dün gece maç bitmiş, şeref tribününde gülüyor. Yanında Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın suratına bakıyorum, üzgün, yüzünden düşen bin parça.

Ahmet Çakar'dan çarpıcı Süper Kupa finali yorumu!

F.Bahçe'ye aylardır, belki yıllardır çok ciddi bir lobi düşman. TFF'lerde bulunan anti F.Bahçe lobileri, yıllardır F.Bahçe'ye zarar, acı verdi. F.Bahçe'nin dün sahaya U19 ile çıkmasını eleştirebiliriz.

Ahmet Çakar'dan çarpıcı Süper Kupa finali yorumu!

En önemli rakipleri, hatta zaman zaman söylemlere baktığımızda yegane hasımları G.Saray'a elleriyle bir kupa hediye ettiler ama çok önemli bir şeyi yapmadılar. U19 takımı çıkıp soytarılık yapmadı. Sakatlanma bahanesi ya da kırmızı kart hileleriyle maçı yarım bırakmadı.

Ahmet Çakar'dan çarpıcı Süper Kupa finali yorumu!

Bu ülkenin bir reisi var, Recep Tayyip Erdoğan. Bütün bunların müsebbibi, Büyükekşi'dir. Üzülüyorum… Sayın Cumhurbaşkanımızın yapması gereken bir tek şey var; bu adama görevden el çektirmek. Kanunen görevden alamaz ama görevden el çektirebilir. Konuyu spordan ağabeyim olan Sayın Erdoğan'a arz ediyorum. Yoksa kaos büyümeye devam eder.

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