Spor yazarları Galatasaray - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Ya Fenerbahçeli taraftarlara ne demeli. Oyuncağı elinden alınmış bir çocuk gibi üzgün ve mutsuzlar! İçlerinden bir Fenerbahçe taraftarı bile Başkan Ali Koç'a takımı Urfa'ya getirmediği için hak vermiyordu. Hepsi isyanlarda ve sitemlerini dile getirdiler. Bazı Fenerbahçeliler de 'Helal olsun Başkan Dursun Özbek'e. Üç gün öncesinden şehrimize geldi. Bizleri dinledi, moral verdi. Acınız ve dertleriniz derdimizdir, acımızdır. Bu şehir için ne gerekiyorsa Galatasaray olarak yapmaya hazırız' dedi. İşte büyüklük böyle olur!

Ya bizim başkanımız ne yaptı! Fenerbahçemizi Urfa'ya getirmeyerek bizleri cezalandırdı. Biz yine de (maç günü) bakın ailecek formamızı giydik. Dzeko, Fred, Tadic, İrfan Can, Szymanski gelecekmiş gibi yollarını gözlüyoruz. Galatasaray'ı yenip, 100. Yıl Süper Kupası'nı kazanabilirdik. Böyle protesto mu olur? Ali Koç, hem Şanlıurfa'daki biz Fenerbahçelileri hem de 30 milyon taraftarımızı cezalandırdı. Çok kırıldık. Fenerbahçe'mize bu maçta Galatasaray'ın karşısına çıkıp aslanlar gibi mücadele etmek yakışırdı.