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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Romelu Lukaku sesleri!

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de gelecek sezon transfer çalışmaları için şimdiden satrt verildi. Sarı-lacivertliler buna göre dünya yıldızı forvet Romelu Lukaku için Chelsea ile iletişime geçti. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Romelu Lukaku sesleri!

Süper Lig'de Galatasaray'ın 2 puan gerisinde zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları için start verildi.

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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Romelu Lukaku sesleri!

Sarı-lacivertliler buna göre Roma'da kiralık olarak forma giyen Romelu Lukaku için bonservisinin bulunduğu Chelsea ile iletişime geçti.


TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Romelu Lukaku sesleri!

Yönetim bu hamlesiyle Şampiyonlar Ligi kadrosu kurmak için kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler, özellikle hücum hattını takviye etmek amacıyla dünya yıldızınını ilk sıraya yazdı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Romelu Lukaku sesleri!

Romelu Lukaku. 30 yaşındaki Belçikalı forvetin Chelsea ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor ve piyasa değeri 30 milyon Euro.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Romelu Lukaku sesleri!

38 yaşındaki Dzeko'nun Arabistan'a gitme ihtimali nedeniyle İtalya ekibi Roma'da kiralık oynayan 1.91 boyundaki Romelu Lukaku için İngiliz devinin kapısını çalan yönetim, transfer için bütün şartları zorlama kararı aldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Romelu Lukaku sesleri!

Bu sezon kiralık olarak forma giydiği Roma'da 37 maça çıkan Belçikalı forvet, 18 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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