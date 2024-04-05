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FENERBAHÇE HABERLERİ - Sakatlarda son durum ne? Cengiz Ünder...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... UEFA Konferans Ligi'nde oynayacağı Olympiakos maçının hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan 5 ismin son durumu belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2024 Cuma 10:23
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Sakatlarda son durum ne? Cengiz Ünder...

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder, Michy Batshuayi, Fred, Mert Hakan Yandaş ve İsmail Yüksek, Adana Demirspor maçında forma giyememişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sakatlarda son durum ne? Cengiz Ünder...

Sabah'ın haberine göre UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Olympiakos maçı öncesi 5 futbolcunun son durumu şöyle:

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sakatlarda son durum ne? Cengiz Ünder...

Fred: Brezilyalı futbolcunun tendon yırtığı sakatlığı nüksetti. Fred takımdan ayrı çalışıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sakatlarda son durum ne? Cengiz Ünder...

Michy Batshuayi: Ağrıları nedeniyle kadroda yer almadı. Ciddi bir sakatlığı bulunmuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sakatlarda son durum ne? Cengiz Ünder...

Mert Hakan Yandaş: Sakatlığını atlatan deneyimli futbolcu idman eksikliğinden kadroya alınmadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sakatlarda son durum ne? Cengiz Ünder...

İsmail Yüksek: Üst adalesinden sakatlanan milli futbolcu, Adana Demirspor maçı kadrosunda yer almadı.

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