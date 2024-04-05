FENERBAHÇE HABERLERİ - Sakatlarda son durum ne? Cengiz Ünder...
Son dakika Fenerbahçe haberleri... UEFA Konferans Ligi'nde oynayacağı Olympiakos maçının hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan 5 ismin son durumu belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
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Michy Batshuayi: Ağrıları nedeniyle kadroda yer almadı. Ciddi bir sakatlığı bulunmuyor.
Mert Hakan Yandaş: Sakatlığını atlatan deneyimli futbolcu idman eksikliğinden kadroya alınmadı.
İsmail Yüksek: Üst adalesinden sakatlanan milli futbolcu, Adana Demirspor maçı kadrosunda yer almadı.
Cengiz Ünder: Kasık sakatlığı yaşayan ancak ciddi bir durumu olmayan Cengiz Ünder, önümüzdeki haftadan itibaren kadroda yer alacak.
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