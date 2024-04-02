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Futbolcular çekilmeye karşı

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, futbolcularla Samandıra’da bir araya geldi. Bugünkü genel kurul öncesinde görüşlerini aldı. Futbolcular, tüm cephelerde sonuna kadar mücadele etmek istediklerini Başkan Koç’a bildirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 06:50
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Futbolcular çekilmeye karşı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, bugünkü olağanüstü genel kurul öncesi Samandıra'da futbolcularla bir araya geldi. Başkan Koç, alınması muhtemel kararları oyunculara iletti. Futbolcular da kendi fikirlerini beyan etti. Özellikle takım kaptanları Edin Dzeko, Dusan Tadic, Mert Hakan ve İrfan Can Kahveci, Koç'un yaptığı konuşmanın ardından söz aldı. Takım arkadaşları adına da görüşlerini dile getirdi.

HAKSIZLIĞA UĞRUYORUZ

Saha içinde haksızlığa uğradıklarının altını çizen Fenerbahçeli futbolcular, takım olarak Trabzon deplasmanından daha güçlü ve kenetlenmiş olarak döndüklerinin de altını çizdi. Tüm cephelerde sonuna kadar mücadele etmek istediklerini başkan Ali Koç'a ve yönetim kuruluna ileten futbolcular, şampiyon olacaklarını da yinelediler. Başkan Koç ise; genel kurul sonrası hiçbir şey yapmama gibi bir durumun olmadığını açıkladı.

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