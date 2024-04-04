Haberler Galatasaray SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN? | Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat kaçta? GS - FB maçı hangi kanalda?

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN? | Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat kaçta? GS - FB maçı hangi kanalda?

Süper Kupa finali futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Son şampiyon Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası son şampiyonu Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak maçta Volkan Bayarslan düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 15:40 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 16:00
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SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN? | Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat kaçta? GS - FB maçı hangi kanalda?

GALATASARAY - FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

29 Aralık'ta oynanması planlanan Süper Kupa maçının ertelenmesiyle yeni tarih merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyordu. Süper Kupa final maçı tarihi ve saati TFF tarafından açıklandı. Maç ile ilgili tüm detaylar futboseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa Final maçı ne zaman oynanacak?

GALATASARAY - FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı 7 Nisan tarihinde Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele 21:30'da A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

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