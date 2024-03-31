FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Fred bilmecesi!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'nin bu sezon dikkat çeken isimlerinden olan Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, sakatlıktan dönemedi. Yıldız ismin iki karşılaşmada daha forma giyemeyebileceği ifade ediliyor. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
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Milli arada Brezilyalı oyuncunun sakatlığının nüksettiği ve bir süredir dinlendirildiği belirtildi.
Fred'in ağrıları devam ederse, 3 Nisan'daki Adana Demirspor ve 7 Nisan'daki Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek.
Teknik direktör İsmail Kartal, öğrencisinin durumunu yakından takip ediyor.
Fenerbahçe'de bu sezon 26 maçta süre bulan 31 yaşındaki futbolcu 2 gol attı ve 7 asist yaptı.
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