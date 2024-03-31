FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Fred bilmecesi!

Geldiği günden bu yana sergilediği performansla tüm taraftarın sevgilisi haline gelen Brezilyalı oyuncu, ağrılar nedeniyle bir süredir yine dinlendiriliyor.

Fenerbahçe'ye imza atmadan önce profesyonel kariyerinde sakatlıklar nedeniyle (Shakhtar Donetsk 3, Manchester United 7) sadece 10 maç kaçıran Sambacı yıldız, bu sezon ise sarı-lacivertlilerde şu ana kadar 15 maçta oynayamadı.