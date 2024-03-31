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FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Fred bilmecesi!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'nin bu sezon dikkat çeken isimlerinden olan Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, sakatlıktan dönemedi. Yıldız ismin iki karşılaşmada daha forma giyemeyebileceği ifade ediliyor. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2024 Pazar 09:20
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Fred bilmecesi!

Geldiği günden bu yana sergilediği performansla tüm taraftarın sevgilisi haline gelen Brezilyalı oyuncu, ağrılar nedeniyle bir süredir yine dinlendiriliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Fred bilmecesi!

Fenerbahçe'ye imza atmadan önce profesyonel kariyerinde sakatlıklar nedeniyle (Shakhtar Donetsk 3, Manchester United 7) sadece 10 maç kaçıran Sambacı yıldız, bu sezon ise sarı-lacivertlilerde şu ana kadar 15 maçta oynayamadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Fred bilmecesi!

2 MAÇTA OYNAMAYABİLİR

Önce kasık sakatlığı yaşayan Fred'in ardından tendonunda yırtık çıkmış ve bu süreçte 9 karşılaşmada görev yapamamıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Fred bilmecesi!

Milli arada Brezilyalı oyuncunun sakatlığının nüksettiği ve bir süredir dinlendirildiği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Fred bilmecesi!

Fred'in ağrıları devam ederse, 3 Nisan'daki Adana Demirspor ve 7 Nisan'daki Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Fred bilmecesi!

Teknik direktör İsmail Kartal, öğrencisinin durumunu yakından takip ediyor.

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