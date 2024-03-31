FENERBAHÇE HABERLERİ - Luan Peres için karar verildi!

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

Sarı lacivertli yönetim, lige verilen arada gözünü transfer çalışmalarına çevirmişti. Kurmaylar yeni sezonda hem gelecek hem de gidecek isimlerle ilgili çalışma başlatmıştı.