FENERBAHÇE HABERLERİ - Luan Peres için karar verildi!
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından beklentilerin altında kalan Brezilyalı savunmacı Luan Peres'le yollar ayrılıyor. (FB spor haberleri)
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Sarı lacivertlilerde yeni sezonda takımda yer almayacak ilk oyuncu ise belli oldu. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe'nin geçen sezon başında Marsilya'dan 5 milyon 230 bin Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Luan Peres ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
Beklentilerin uzağında kalıp bir de sakatlık yaşayan 29 yaşındaki stoperle sezon sonunda yollar ayrılıyor.
Brezilya'dan talipleri olan Sambacı futbolcuya bonservisinin verileceği öğrenildi.
Luan Peres'in Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar kontratı bulunuyordu.
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