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FENERBAHÇE HABERLERİ - Luan Peres için karar verildi!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından beklentilerin altında kalan Brezilyalı savunmacı Luan Peres'le yollar ayrılıyor. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2024 Pazar 14:24
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Luan Peres için karar verildi!

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Luan Peres için karar verildi!

Sarı lacivertli yönetim, lige verilen arada gözünü transfer çalışmalarına çevirmişti. Kurmaylar yeni sezonda hem gelecek hem de gidecek isimlerle ilgili çalışma başlatmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Luan Peres için karar verildi!

Bu doğrultuda Kanarya'da birçok oyuncu hakkında önemli karar alındı. Fenerbahçe'de sezonun bitmesinin ardından gündem yaratacak ayrılıkların yaşanması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Luan Peres için karar verildi!

Sarı lacivertlilerde yeni sezonda takımda yer almayacak ilk oyuncu ise belli oldu. İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Luan Peres için karar verildi!

Fenerbahçe'nin geçen sezon başında Marsilya'dan 5 milyon 230 bin Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Luan Peres ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Luan Peres için karar verildi!

Beklentilerin uzağında kalıp bir de sakatlık yaşayan 29 yaşındaki stoperle sezon sonunda yollar ayrılıyor.

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