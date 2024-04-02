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PFDK'dan 3 sevk!

Trabzonspor maçından sonra çıkan olaylara karışan Osayi, Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat, tedbirsiz olarak PFDK’ya sevk edildi. Üç isim de A.Demir maçında oynayabilir.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 06:50
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PFDK'dan 3 sevk!

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasında yaşananların ardından PFDK sevkleri merak ediliyordu. Olaylara karışan futbolculardan, Osayi, Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat "tedbirsiz" olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Osayi, 45. maddeden, Oosterwolde ile İrfan Can ise hem 36 hem de 45'ten PFDK'lık oldu. Bir kişiye dönen tekme atan Batshuayi ise PFDK'ya sevk edilmedi.

KARTAL GÖREV VERİRSE...

Üç futbolcu, tedbirsiz olarak sevk edildiklerinden dolayı; teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde yarın Adana Demirspor'la oynanacak olan maçta forma giyebilecekler. Osayi- Samuel, Oosterwolde ve İrfan Can'ın yanı sıra kulüpte görevli olan; Kürşat Çiftlik ve Okan Özkan da PFDK'ya sevk edildi. Oyuncular 45'inci maddeden 3-5 maç arası, 36. maddedeki sportmenliğe aykırı hareketten de 1-3 maç arası ceza alacak.

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