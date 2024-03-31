Fenerbahçe'den yılın transfer bombası! Romelu Lukaku...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ezeli rakibi Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için çalışmalar hızlandı. Forvet takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılan sarı-lacivertliler, Roma'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Chelsea'de bulunan Belçikalı yıldız Romelu Lukaku'ya talip oldu. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)
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JOSE'NİN ÖĞRENCİSİ
2 Nisan'da lige devam kararı alınırsa, Lukaku için tüm şartlar zorlanacak.
İtalyanlar, şampiyonluğun Galatasaray'a kaptırılması halinde takımın başına Jose Mourinho'nun getirileceğini iddia etmişti.
Jose'nin eski öğrencisine yönelinmesi de Fenerbahçe adına bu iddiaları doğrular nitelikte...
Lukaku ve Jose, daha önce Chelsea, Manchester United ve Roma'da birlikte çalıştı.
Lukaku'nun listenin ilk sırasına yazılmasının ana nedenlerinden biri de sezon sonunda Dzeko'nun Al Hilal'e gidebilecek olması...
Romelu Lukaku bu sezon kiralık olarak forma giydiği Roma'da 37 maça çıktı.
Belçikalı forvet, 18 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
Lukaku'nun Chelsea ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
30 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeriyse 30 milyon Euro.
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