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Fenerbahçe'den yılın transfer bombası! Romelu Lukaku...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ezeli rakibi Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için çalışmalar hızlandı. Forvet takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılan sarı-lacivertliler, Roma'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Chelsea'de bulunan Belçikalı yıldız Romelu Lukaku'ya talip oldu. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2024 Pazar 06:50
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Fenerbahçe'den yılın transfer bombası! Romelu Lukaku...

Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'la nefes nefese şampiyonluk yarışı yapan Fenerbahçe, şimdiden Şampiyonlar Ligi kadrosu kurmak için kolları sıvadı.

Fenerbahçe'den yılın transfer bombası! Romelu Lukaku...

Sarı-lacivertliler, özellikle hücum hattını takviye etmek amacıyla dünya yıldızlarını radarına aldı.

Fenerbahçe'den yılın transfer bombası! Romelu Lukaku...

38 yaşındaki Edin Dzeko'ya alternatif olacak isimler üzerinde duran Fenerbahçe yönetimi, diğer golcü Batshuayi'nin de ilk 11'de düşünülmemesi üzerine bonservisi Chelsea'de bulunan ve Roma'da kiralık oynayan Romelu Lukaku'yu listesine aldı.

Fenerbahçe'den yılın transfer bombası! Romelu Lukaku...

JOSE'NİN ÖĞRENCİSİ

2 Nisan'da lige devam kararı alınırsa, Lukaku için tüm şartlar zorlanacak.

Fenerbahçe'den yılın transfer bombası! Romelu Lukaku...

İtalyanlar, şampiyonluğun Galatasaray'a kaptırılması halinde takımın başına Jose Mourinho'nun getirileceğini iddia etmişti.

Fenerbahçe'den yılın transfer bombası! Romelu Lukaku...

Jose'nin eski öğrencisine yönelinmesi de Fenerbahçe adına bu iddiaları doğrular nitelikte...

Fenerbahçe'den yılın transfer bombası! Romelu Lukaku...

Lukaku ve Jose, daha önce Chelsea, Manchester United ve Roma'da birlikte çalıştı.

Fenerbahçe'den yılın transfer bombası! Romelu Lukaku...

Lukaku'nun listenin ilk sırasına yazılmasının ana nedenlerinden biri de sezon sonunda Dzeko'nun Al Hilal'e gidebilecek olması...

Fenerbahçe'den yılın transfer bombası! Romelu Lukaku...

Romelu Lukaku bu sezon kiralık olarak forma giydiği Roma'da 37 maça çıktı.

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