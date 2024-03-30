Fenerbahçe haberleri | Ali Koç: Ceza verin de görelim

KENDİ MENFAATLERİ İÇİN İNŞALLAH CEZA VERMEZLER

Futbolcularımıza ceza vereceklermiş. Onların menfaatleri açısından inşallah ceza vermezler. Türk futbolu uluslararası alanda çok sıkıntıya girer. Şimdi kılıfına uydurmaya çalışıyorlar. Çünkü üstlerinde baskı var. Zaten her şeyi kılıfına uydurmaya çalışıyorlar. Bu maçta Fenerbahçe'ye nasıl ceza vereceğiz diye uğraştılar. Şimdi pabuç pahalı. Ne yapıyorlar bilmiyorum. Linç mi edilmeleri gerekiyordu? O bayrak Mert Müldür'ün vücuduna girseydi de öyle mi ciddiyeti anlayacaktık. Otobüsümüz viyadükten uçsa mı ciddiye alacağız. Trabzonspor maçı bardağı taşıran son damla oldu."

ORGANİZE KÖTÜLÜK İÇİNDEYİZ

Süreçte bazı yanlış anlamalar var. Bu gidişat, gidişat değil. Kabul edilemez bir gidişat. Organize bir kötülük içindeyiz, uzun süredir. Adaletin, hakkın, hukukun tesis edilemediği bir ortamda rekabet etmeye çalışıyoruz. Ne hikmetse hiçbir kulübün başına tarihi boyunca gelmeyecek tek olay, bizde 15-20 senede defalarca başımıza geldi, içeride ve dışarıda.

ARTIK BIÇAK KEMİĞE DAYANDI

Bu toplantının ikincisi olmasın, 2 Nisan'da Fenerbahçe olarak yek vücut, omuz omuza 'Artık yeter' dediğimizi Türkiye'ye duyuralım. Artık bıçak kemiğe değdi, kesiyor, bacağı kopartmak üzere.

NE KARAR VERİRSEK VERELİM YANIMIZDALAR

Bireysel görüşmelerimiz oldu. Fenerbahçe'de yönetici olarak hizmet etmiş 250 insan var. Aşağı yukarı 100'üyle istişaremiz oldu. Dün Ankara'da 350 kişilik bir toplantı yaptık. Görüşler çıktı. Bugün görüşler alacağız. Sponsorlarımızla toplandık. Ne karar verirsek verelim, yazılı olarak yanımızda olacaklar. Bazı sponsorlarımız daha fazla vermek istediklerini söylediler.

ZİHNİYETE BAKIN

Bu maçın 1 numaralı sorumlusu sahadaki hakem yönetimidir. Türkiye'de bir hakem var mı, böyle siyasi, bürokrasi gücü olan kulübün maçını iptal edecek hakem var mı? TFF arayıp söyleseydi, maçı bitir diye. Hamleleri yapmadı ya da geç yaptı. TFF ve hakem sorumludur. Yurt dışında böyle maç yönetse FIFA kokartı alınır. Niye yabancı hakem istediğimizi anlıyor musunuz? Yabancı hakem bu maçı bitirir miydi, mümkünatı yok.

SAMANDIRA'DA TAKIMLA BULUŞACAĞIZ

SPK ile Ziraat Bankası ile toplandık. Yarın Samandıra'da esas bu oyunun öznesi olan futbolcularımız ve teknik kadromuzla buluşacağız. Sanmayın ki duygusal bir karar aldık ve hiç düşünmeden taşınmadan 2 Nisan'ı bekliyoruz. Camiamız belki de hiç olmaması gereken bir istikamete gidecek beklentisi içinde olmayın. Hep beraber en doğru kararı vereceğiz, içiniz rahat olsun."

YALAN MAKİNESİNİ BOZAR

Deprem için yardım yaparken bile, biz konteyner üstüne 115 milyon lira topladık, sağolsun, Allah razı olsun. 1000 konteynerlik katkı sağladık. Konut için yarışalım, Fenerbahçe ve Galatasaray yarışırsa daha büyük gelir toplarız dendi. Konut 2.2 milyon, 250 konut, 500 milyonun üstünde. Biz yapamayız, o kadar para yok dedik. Biz yapacağımız dedik şeyi yaparız. 'Ne olacak 50-100 tane yaparsın' diyor, o hayatı olan şahıs. Bunu yalan makinesine bağlayın, makineyi bozar."

KEPAZELİĞİN EN GÜZEL ÖZETİ

60. DAKIKADA hocamıza mesaj yolladım. Nereye gideceği belliydi. 2-0 iken, Fenerbahçe tarihinin en yüksek puan aldığı sezonda, şampiyonluğa giderken, Konferans'ta giderken, skor 2-0'ken başkan hocasına 'Sahadan çekilebilirsin, yetki sizde' demek ne demek biliyor musunuz? Türk futbolunun kepazeliğinin en güzel ispatlarından bir tanesidir. Şampiyonluğa gidiyorum, takımım 2-0 önde, futbolcularımın can güvenliği için bu mesajı verme ihtiyacı duyuyorum. Trabzon emniyeti, siz görmüyor musunuz? Çok enteresan.

DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE OLMAZ

İş dönüyor dolaşıyor Fenerbahçe'ye bağlanıyor. Son 13 senede 1 şampiyonluk. Evet, yeri geldi yanlış yatırımlar, yanlış kadro, yanlış hoca ama yeri geldi bangır bangır şampiyonluğa giderken aşağı çekildik. 13 senede 1 şampiyonluğu yanlış transferlerden, hocalardan, kararlardan mı oldu sanıyorsunuz, gerçekten buna inanıyor musunuz! Son 7 senede 3 kere son maçta şampiyonluk kaybetmeye hiç girmiyorum. Operasyon var orada da. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Dünyanın hiçbir yerinde olmaz.

"BABA KOÇ BIRAKMASINI İSTİYOR"

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi Bekir Okan, Miami'de Rahmi Koç ile Ali Koç'un başkanlığı bırakma kararı üzeri ne yaptığı görüşmeyi aktardı. Okan, "Rahmi Koç burada bana 'Ali Koç'un başkanlığa devam etmesi, iş olarak bize zarar veriyor. Bırakmasını istiyoruz' açıklamasını yaptı. Ailesi de bunu istiyor. Biz bu fikre karşıyız. Ali Koç ile devam etmeliyiz" dedi