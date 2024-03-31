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Fred bilmecesi

F.Bahçe’ye gelene kadar kariyerinde sakatlıklar nedeniyle 10 maç kaçıran Fred, sarı-lacivertlilerde ise 15 maç oynayamadı. Adana Demir ve Galatasaray maçlarında da oynaması şüpheli

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2024 Pazar 06:50
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Fred bilmecesi

Fenerbahçe'de Fred şoku... Geldiği günden bu yana sergilediği performansla tüm taraftarın sevgilisi haline gelen Brezilyalı oyuncu, ağrılar nedeniyle bir süredir yine dinlendiriliyor. Fenerbahçe'ye imza atmadan önce profesyonel kariyerinde sakatlıklar nedeniyle (Shakhtar Donetsk 3, Manchester United 7) sadece 10 maç kaçıran Sambacı yıldız, bu sezon ise sarı-lacivertlilerde şu ana kadar 15 maçta oynayamadı.

2 MAÇTA OYNAMAYABİLİR

Önce kasık sakatlığı yaşayan Fred'in ardından tendonunda yırtık çıkmış ve bu süreçte 9 karşılaşmada görev yapamamıştı. Milli arada Brezilyalı oyuncunun sakatlığının nüksettiği ve bir süredir dinlendirildiği belirtildi. Fred'in ağrıları devam ederse, 3 Nisan'daki Adana Demirspor ve 7 Nisan'daki Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek. Teknik direktör İsmail Kartal, öğrencisinin durumunu yakından takip ediyor.

Fenerbahçe'de bu sezon 26 maçta süre bulan 31 yaşındaki futbolcu 2 gol attı ve 7 asist yaptı.

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